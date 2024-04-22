Убивство поліцейського на Вінниччині. Одному з підозрюваних обрали запобіжний захід
Категорія
Україна
Дата публікації

Убивство поліцейського на Вінниччині. Одному з підозрюваних обрали запобіжний захід

Офіс Генерального прокурора
Підозрювані у вбивстві

Вінницький суд 22 квітня обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у вбивстві та замаху на поліцейських – тримання під вартою на два місяці без внесення застави. 

Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві поліцейського

Офіс генпрокурора повідомив, що одному з підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині суд обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Йдеться про військовослужбовця 1972 р.н. Йому інкриміновано:

  • вбивство і замах на життя поліцейських,

  • незаконне поводження зі зброєю,

  • дезертирство.

Нагадаємо, що раніше двом військовим — батьку та сину, — повідомили про підозри:

  • у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).

  • у дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Убивство поліцейського у Вінницькій області: що відомо

Близько 2 години ночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору.

Під час перевірки автомобіля двоє чоловіків відкрили вогонь по поліцейських — вбили 20-річного Максима Зарецького, поранили його напарника та втекли з місця події.

21 квітня правоохоронці розшукали їх та затримали в порядку ст. 208 КПК України у селі Липецьке Подільського району Одеської області.

Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. 

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