Убивство поліцейського на Вінниччині. Одному з підозрюваних обрали запобіжний захід

Вінницький суд 22 квітня обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у вбивстві та замаху на поліцейських – тримання під вартою на два місяці без внесення застави.

Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві поліцейського

Офіс генпрокурора повідомив, що одному з підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині суд обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Йдеться про військовослужбовця 1972 р.н. Йому інкриміновано:

вбивство і замах на життя поліцейських,

незаконне поводження зі зброєю,

дезертирство.

Нагадаємо, що раніше двом військовим — батьку та сину, — повідомили про підозри:

у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).

у дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Убивство поліцейського у Вінницькій області: що відомо

Близько 2 години ночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору.

Під час перевірки автомобіля двоє чоловіків відкрили вогонь по поліцейських — вбили 20-річного Максима Зарецького, поранили його напарника та втекли з місця події.

21 квітня правоохоронці розшукали їх та затримали в порядку ст. 208 КПК України у селі Липецьке Подільського району Одеської області.