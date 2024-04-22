Убийство полицейского в Винницкой области. Одному из подозреваемых избрали меру пресечения

Винницкий суд 22 апреля избрал меру пресечения одному из подозреваемых в убийстве и покушении на полицейских – заключение под стражу на два месяца без внесения залога.

Мера пресечения подозреваемому в убийстве полицейского

Офис генпрокурора сообщил, что одному из подозреваемых в расстреле полицейских в Винницкой области суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Речь идет о военнослужащем 1972 г.р. Ему инкриминировано:

убийство и покушение на жизнь полицейских,

незаконное обращение с оружием,

дезертирство.

Напомним, что ранее двум военным — отцу и сыну, — сообщили о подозрениях:

в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

в дезертирстве с оружием по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Убийство полицейского в Винницкой области: что известно

Около двух часов ночи 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета.

Во время проверки автомобиля двое мужчин открыли огонь по полицейским — убили 20-летнего Максима Зарецкого, ранили его напарника и скрылись с места происшествия.

21 апреля правоохранители разыскали их и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в селе Липецкое Подольского района Одесской области.