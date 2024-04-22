Убийство полицейского в Винницкой области. Одному из подозреваемых избрали меру пресечения

Винницкий суд 22 апреля избрал меру пресечения одному из подозреваемых в убийстве и покушении на полицейских – заключение под стражу на два месяца без внесения залога.
Мера пресечения подозреваемому в убийстве полицейского
Офис генпрокурора сообщил, что одному из подозреваемых в расстреле полицейских в Винницкой области суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.
Речь идет о военнослужащем 1972 г.р. Ему инкриминировано:
убийство и покушение на жизнь полицейских,
незаконное обращение с оружием,
дезертирство.
Напомним, что ранее двум военным — отцу и сыну, — сообщили о подозрениях:
в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
в дезертирстве с оружием по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.
Убийство полицейского в Винницкой области: что известно
Около двух часов ночи 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета.
Во время проверки автомобиля двое мужчин открыли огонь по полицейским — убили 20-летнего Максима Зарецкого, ранили его напарника и скрылись с места происшествия.
21 апреля правоохранители разыскали их и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в селе Липецкое Подольского района Одесской области.
Нападающие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-