Убийство полицейского в Винницкой области. Подозреваемые планировали бежать из Украины

Подозреваемые в совершении убийства полицейского в Винницкой области пытались пересечь государственную границу Украины. Отец и сын после задержания назвали правоохранителям причину содеянного.

Известна причина нападения на полицейского в Винницкой области

Подозреваемые признались, почему совершили нападение.

Об этом рассказала представитель Нацполиции Елена Бережная в эфире телемарафона.

Они находились в заброшенном здании, намеревались уехать за границу Украины. Следствием установлено, что причиной нападения было то, что, как они говорят, они перевозили боевые гранаты. Но, как это было действительно, будет выяснять следствие. Поделиться

Как известно, нападающими были двое военнослужащих — отец и сын. Отец, по словам Бережной, успел ранить один из правоохранителей, на которых он с сыном напал.

Ему была оказана медицинская помощь. Он жив.

В настоящее время с подозреваемыми работают следователи, полицейские и прокуратура. Также, по словам Бережной, проверяется причастность задержанных к диверсионно-разведывательным группам.

Причины их нападения на полицейских будут установлены следователями. Поделиться

Что известно о задержании подозреваемых в убийстве полицейского

Полиция задержала подозреваемых в убийстве полицейского в Винницкой области, произошедшем 20 апреля. Подозреваемым грозит пожизненное наказание.

Подозреваемые скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

Нападающие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области.

Полицейский, погибший при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первым, успел произвести выстрелы и ранить злоумышленников, — отмечает полиция.

По факту нападения следователи начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины — убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.