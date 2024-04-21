Убийство полицейского в Винницкой области. Подозреваемые планировали бежать из Украины

Подозреваемые в совершении убийства полицейского в Винницкой области пытались пересечь государственную границу Украины. Отец и сын после задержания назвали правоохранителям причину содеянного.
Известна причина нападения на полицейского в Винницкой области
Подозреваемые признались, почему совершили нападение.
Об этом рассказала представитель Нацполиции Елена Бережная в эфире телемарафона.
Как известно, нападающими были двое военнослужащих — отец и сын. Отец, по словам Бережной, успел ранить один из правоохранителей, на которых он с сыном напал.
Ему была оказана медицинская помощь. Он жив.
В настоящее время с подозреваемыми работают следователи, полицейские и прокуратура. Также, по словам Бережной, проверяется причастность задержанных к диверсионно-разведывательным группам.
Что известно о задержании подозреваемых в убийстве полицейского
Полиция задержала подозреваемых в убийстве полицейского в Винницкой области, произошедшем 20 апреля. Подозреваемым грозит пожизненное наказание.
Подозреваемые скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД.
Нападающие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области.
Полицейский, погибший при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первым, успел произвести выстрелы и ранить злоумышленников, — отмечает полиция.
По факту нападения следователи начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины — убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
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