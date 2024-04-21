Убивство поліцейського на Вінниччині. Підозрювані планували втекти з України

Підозрювані у скоєнні вбивства поліцейського у Вінницькій області намагалися перетнути державний кордон України. Батько і син після затримання назвали правоохоронцям причину скоєного.

Відома причина нападу на поліцейського на Вінниччині

Підозрювані зізналися, чому вчинили напад.

Про це розповіла речниця Нацполіції Олена Бережна в ефірі телемарафону.

Вони перебували в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордон України. Наразі слідством встановлено, що причиною нападу було те, що, як вони кажуть, вони перевозили бойові гранати. Але, як це було насправді, буде з'ясовувати слідство. Поширити

Як відомо, нападниками були двоє військовослужбовців — батько та син. Батька, за словами Бережної, встиг поранити один з правоохоронців, на яких він з сином напав.

Йому була надана медична допомога. Він живий.

Наразі з підозрюваними працюють слідчі, поліцейські та прокуратура. Також, за словами Бережної, перевіряється причетність затриманих до диверсійно-розвідувальних груп.

Причини їхнього нападу на поліцейських будуть встановлені слідчими згодом. Поширити

Що відомо про затримання підозрюваних у вбивстві поліцейського

Поліція затримала підозрюваних у вбивстві поліцейського у Вінницькій області, яке сталося 20 квітня. Підозрюваним загрожує довічне покарання.

Підозрювані переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.

Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників, — зазначає поліція.

За фактом нападу слідчі розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України — вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.