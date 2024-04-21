Убивство поліцейського на Вінниччині. Підозрювані планували втекти з України

Підозрювані у скоєнні вбивства поліцейського у Вінницькій області намагалися перетнути державний кордон України. Батько і син після затримання назвали правоохоронцям причину скоєного.
Відома причина нападу на поліцейського на Вінниччині
Підозрювані зізналися, чому вчинили напад.
Про це розповіла речниця Нацполіції Олена Бережна в ефірі телемарафону.
Як відомо, нападниками були двоє військовослужбовців — батько та син. Батька, за словами Бережної, встиг поранити один з правоохоронців, на яких він з сином напав.
Йому була надана медична допомога. Він живий.
Наразі з підозрюваними працюють слідчі, поліцейські та прокуратура. Також, за словами Бережної, перевіряється причетність затриманих до диверсійно-розвідувальних груп.
Що відомо про затримання підозрюваних у вбивстві поліцейського
Поліція затримала підозрюваних у вбивстві поліцейського у Вінницькій області, яке сталося 20 квітня. Підозрюваним загрожує довічне покарання.
Підозрювані переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.
Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників, — зазначає поліція.
За фактом нападу слідчі розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України — вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.
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