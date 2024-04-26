Расстрел полицейского в Винницкой области. Подозреваемым помогали бежать двое военных

Разоблачены военнослужащие, которые помогали скрываться подозреваемым в расстреле полицейских в Винницкой области.
Разоблачены военные, которые помогали подозреваемым в расстреле полицейских
Как отмечается, двое военнослужащих, 52-летний Валерий Василаке и 26-летний Виталий Василаке, разыскиваемых по подозрению в расстреле полицейских, попросили сослуживца помочь им скрываться и уехать из Украины.
Фигурант согласился и разрешил спрятать авто подозреваемых в гараже отца. Валерий Василаке и его сын Виталий взяли автомобиль военнослужащего и уехали в Подольск Одесской области, где их и задержали.
Также подозреваемый купил для разыскиваемых мобильный телефон и вместе с паспортами для выезда за границу передал им эти вещи.
Продолжается досудебное расследование. Сейчас готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемого меры пресечения.
Убийство полицейского в Винницкой области: что известно
В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое полицейских остановили автомобиль для проверки.
В автомобиле было двое пассажиров, открывших огонь по правоохранителям. 20-летний полицейский Максим Зарецкий от ран скончался, его напарник получил ранение.
Подозреваемые – двое военных, отец и сын. По данным Госбюро расследований, они самовольно покинули военную часть в Одесской области и угнали табельный пистолет, закрепленный за одним из них.
Уже вечером 20 апреля правоохранители в Винницкой области обнаружили автомобиль подозреваемых в нападении на двух полицейских — вблизи села Яланец. Также рядом обнаружили боеприпасы. Впоследствии подозреваемых задержали в селе Липецкое Подольского района Одесской области. Правоохранители также обнаружили оружие — вероятно, орудие убийства полицейского.
Утром 22 апреля обоим подозреваемым сообщили о подозрениях в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также в дезертирстве с оружием. В тот же день отца и сына отправили в СИЗО.
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