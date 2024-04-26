Расстрел полицейского в Винницкой области. Подозреваемым помогали бежать двое военных

Разоблачены военнослужащие, которые помогали скрываться подозреваемым в расстреле полицейских в Винницкой области.

Разоблачены военные, которые помогали подозреваемым в расстреле полицейских

Как отмечается, двое военнослужащих, 52-летний Валерий Василаке и 26-летний Виталий Василаке, разыскиваемых по подозрению в расстреле полицейских, попросили сослуживца помочь им скрываться и уехать из Украины.

Фигурант согласился и разрешил спрятать авто подозреваемых в гараже отца. Валерий Василаке и его сын Виталий взяли автомобиль военнослужащего и уехали в Подольск Одесской области, где их и задержали.

Также подозреваемый купил для разыскиваемых мобильный телефон и вместе с паспортами для выезда за границу передал им эти вещи.

Продолжается досудебное расследование. Сейчас готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемого меры пресечения.

Убийство полицейского в Винницкой области: что известно

В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое полицейских остановили автомобиль для проверки.

В автомобиле было двое пассажиров, открывших огонь по правоохранителям. 20-летний полицейский Максим Зарецкий от ран скончался, его напарник получил ранение.

Подозреваемые – двое военных, отец и сын. По данным Госбюро расследований, они самовольно покинули военную часть в Одесской области и угнали табельный пистолет, закрепленный за одним из них.

Уже вечером 20 апреля правоохранители в Винницкой области обнаружили автомобиль подозреваемых в нападении на двух полицейских — вблизи села Яланец. Также рядом обнаружили боеприпасы. Впоследствии подозреваемых задержали в селе Липецкое Подольского района Одесской области. Правоохранители также обнаружили оружие — вероятно, орудие убийства полицейского.

Утром 22 апреля обоим подозреваемым сообщили о подозрениях в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также в дезертирстве с оружием. В тот же день отца и сына отправили в СИЗО.