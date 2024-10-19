Розвідка Британії дала прогноз щодо просування армії РФ на Харківщині

Росія продовжує атакувати східний берег річки Оскіл у Харківській області. У розвідці Британії прогнозують ймовірне просування окупантів у цьому районі.
Головні тези:
- Прогнозоване просування російських окупантів на східний берег річки Оскіл у Харківській області викликало занепокоєння у британській розвідці.
- Масовані атаки армії РФ на схід Харківщини ускладнюють оборонні дії українських військ.
- Куп'янськ, розташований на річці Оскіл, став осередком бойових дій, де за останню добу зафіксовано 23 бойових зіткнення.
- Ситуація на Харківщині постійно змінюється, зокрема у районі Куп'янська, де окупанти наблизилися до міста всього на 4 км.
- Евакуація населення у Куп'янську та сусідніх громадах розширилася через загострення бойових дій.
Росія масовано атакує на сході Харківщини
Російська армія продовжує тиск на ЗСУ на сході Харківської області.
Про це повідомляє Міноборони Британії в X (Twitter).
У Міноборони Британії припускають, що Росія, ймовірно, може продовжити просування у цьому районі найближчими тижнями.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 October 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 19, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/m6l6iZT1vO#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xGtIGp13YT
Нагадаємо, що російські війська декілька разів намагалися відновити контроль над Куп’янськом після того, як у вересні 2022 року втратили місто під час українського контрнаступу.
Куп'янськ розташований на річці Оскіл і є залізничним вузлом, який підтримує операції Сил оборони України у Харківській області.
Ситуація на Харківщині: що відомо
У Харківській області бої точаться відразу на кількох напрямках. Зокрема у районі Куп'янська та на півночі області.
За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ситуація у районі Куп'янська постійно змінюється, росіяни вже були за 4 км від міста.
Також у Куп'янську та сусідніх громадах розширили евакуацію.
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