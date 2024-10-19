Розвідка Британії дала прогноз щодо просування армії РФ на Харківщині

Росія продовжує атакувати східний берег річки Оскіл у Харківській області. У розвідці Британії прогнозують ймовірне просування окупантів у цьому районі.

Росія масовано атакує на сході Харківщини

Російська армія продовжує тиск на ЗСУ на сході Харківської області.

Про це повідомляє Міноборони Британії в X (Twitter).

Російські сили, ймовірно, знаходяться в межах кількох сотень метрів від річки Оскіл у вузькому виступі приблизно за 20 км на південь від міста Куп’янськ. ﻿﻿Імовірно, продовження російських атак ускладнює українські операції на східному березі Осколу. Поширити

У Міноборони Британії припускають, що Росія, ймовірно, може продовжити просування у цьому районі найближчими тижнями.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 October 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/m6l6iZT1vO#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xGtIGp13YT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 19, 2024

Нагадаємо, що російські війська декілька разів намагалися відновити контроль над Куп’янськом після того, як у вересні 2022 року втратили місто під час українського контрнаступу.

Куп'янськ розташований на річці Оскіл і є залізничним вузлом, який підтримує операції Сил оборони України у Харківській області.

Ситуація на Харківщині: що відомо

У Харківській області бої точаться відразу на кількох напрямках. Зокрема у районі Куп'янська та на півночі області.

Останнім часом окупанти знову активізувалися на Куп'янському напрямку. За останню добу там зафіксовано 23 бойових зіткнень. Поширити

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ситуація у районі Куп'янська постійно змінюється, росіяни вже були за 4 км від міста.