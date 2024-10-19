Розвідка Британії дала прогноз щодо просування армії РФ на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Британії дала прогноз щодо просування армії РФ на Харківщині

Ministry of Defence
Куп'янськ

Росія продовжує атакувати східний берег річки Оскіл у Харківській області. У розвідці Британії прогнозують ймовірне просування окупантів у цьому районі.

Головні тези:

  • Прогнозоване просування російських окупантів на східний берег річки Оскіл у Харківській області викликало занепокоєння у британській розвідці.
  • Масовані атаки армії РФ на схід Харківщини ускладнюють оборонні дії українських військ.
  • Куп'янськ, розташований на річці Оскіл, став осередком бойових дій, де за останню добу зафіксовано 23 бойових зіткнення.
  • Ситуація на Харківщині постійно змінюється, зокрема у районі Куп'янська, де окупанти наблизилися до міста всього на 4 км.
  • Евакуація населення у Куп'янську та сусідніх громадах розширилася через загострення бойових дій.

Росія масовано атакує на сході Харківщини

Російська армія продовжує тиск на ЗСУ на сході Харківської області.

Про це повідомляє Міноборони Британії в X (Twitter).

Російські сили, ймовірно, знаходяться в межах кількох сотень метрів від річки Оскіл у вузькому виступі приблизно за 20 км на південь від міста Куп’янськ. ﻿﻿Імовірно, продовження російських атак ускладнює українські операції на східному березі Осколу.

У Міноборони Британії припускають, що Росія, ймовірно, може продовжити просування у цьому районі найближчими тижнями.

Нагадаємо, що російські війська декілька разів намагалися відновити контроль над Куп’янськом після того, як у вересні 2022 року втратили місто під час українського контрнаступу.

Куп'янськ розташований на річці Оскіл і є залізничним вузлом, який підтримує операції Сил оборони України у Харківській області.

Ситуація на Харківщині: що відомо

У Харківській області бої точаться відразу на кількох напрямках. Зокрема у районі Куп'янська та на півночі області.

Останнім часом окупанти знову активізувалися на Куп'янському напрямку. За останню добу там зафіксовано 23 бойових зіткнень.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ситуація у районі Куп'янська постійно змінюється, росіяни вже були за 4 км від міста.

Також у Куп'янську та сусідніх громадах розширили евакуацію.

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