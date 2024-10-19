Разведка Британии дала прогноз насчет продвижения армии РФ на Харьковщине

Россия продолжает атаковать восточный берег реки Оскол в Харьковской области. В разведке Британии прогнозируют вероятное продвижение окупантов в этом районе.
Главные тезисы
- Британская разведка прогнозирует вероятное продвижение российских оккупантов на восточный берег реки Оскол в Харьковской области.
- Массированные атаки армии РФ на востоке Харьковщины усложняют оборонительные действия украинских войск.
- Ситуация в районе Купянска постоянно меняется, российские оккупанты приблизились к городу всего на 4 км, что привело к расширению эвакуации населения.
Россия массированно атакует на востоке Харьковщины
Российская армия продолжает давление на ВСУ на востоке Харьковской области.
Об этом сообщает Минобороны Британии в X (Twitter).
В Минобороны Британии предполагают, что Россия, вероятно, может продолжить продвижение в этом районе в ближайшие недели.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 October 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 19, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/m6l6iZT1vO#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xGtIGp13YT
Напомним, что российские войска несколько раз пытались восстановить контроль над Купянском после того, как в сентябре 2022 потеряли город во время украинского контрнаступления.
Купянск расположен на реке Оскил и является железнодорожным узлом, поддерживающим операции Сил обороны Украины в Харьковской области.
Ситуация в Харьковской области: что известно
В Харьковской области бои идут сразу на нескольких направлениях. В частности, в районе Купянска и на севере области.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, ситуация в районе Купянска постоянно меняется, россияне уже были в 4 км от города.
Также в Купянске и соседних общинах была расширена эвакуация.
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