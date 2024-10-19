Разведка Британии дала прогноз насчет продвижения армии РФ на Харьковщине
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Британии дала прогноз насчет продвижения армии РФ на Харьковщине

Ministry of Defence
Купянск
Читати українською

Россия продолжает атаковать восточный берег реки Оскол в Харьковской области. В разведке Британии прогнозируют вероятное продвижение окупантов в этом районе.

Главные тезисы

  • Британская разведка прогнозирует вероятное продвижение российских оккупантов на восточный берег реки Оскол в Харьковской области.
  • Массированные атаки армии РФ на востоке Харьковщины усложняют оборонительные действия украинских войск.
  • Ситуация в районе Купянска постоянно меняется, российские оккупанты приблизились к городу всего на 4 км, что привело к расширению эвакуации населения.

Россия массированно атакует на востоке Харьковщины

Российская армия продолжает давление на ВСУ на востоке Харьковской области.

Об этом сообщает Минобороны Британии в X (Twitter).

Российские силы, вероятно, находятся в пределах нескольких сотен метров от реки Оскол в узком выступе примерно в 20 км к югу от города Купянск. ﻿﻿Вероятно, продолжение российских атак усложняет украинские операции на восточном берегу Оскола.

В Минобороны Британии предполагают, что Россия, вероятно, может продолжить продвижение в этом районе в ближайшие недели.

Напомним, что российские войска несколько раз пытались восстановить контроль над Купянском после того, как в сентябре 2022 потеряли город во время украинского контрнаступления.

Купянск расположен на реке Оскил и является железнодорожным узлом, поддерживающим операции Сил обороны Украины в Харьковской области.

Ситуация в Харьковской области: что известно

В Харьковской области бои идут сразу на нескольких направлениях. В частности, в районе Купянска и на севере области.

В последнее время оккупанты снова активизировались на Купянском направлении. За последние сутки там зафиксировано 23 боевых столкновений.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, ситуация в районе Купянска постоянно меняется, россияне уже были в 4 км от города.

Также в Купянске и соседних общинах была расширена эвакуация.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Покровское и Купянское направления фронта остаются наиболее активными
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Cили обороны Украины остановили продвижение россиян на Купянском направлении
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Купянский район Харьковщины — есть пострадавшие
Полиция Харьковской области
Купянщина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?