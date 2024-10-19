Разведка Британии дала прогноз насчет продвижения армии РФ на Харьковщине

Россия продолжает атаковать восточный берег реки Оскол в Харьковской области. В разведке Британии прогнозируют вероятное продвижение окупантов в этом районе.

Россия массированно атакует на востоке Харьковщины

Российская армия продолжает давление на ВСУ на востоке Харьковской области.

Об этом сообщает Минобороны Британии в X (Twitter).

Российские силы, вероятно, находятся в пределах нескольких сотен метров от реки Оскол в узком выступе примерно в 20 км к югу от города Купянск. ﻿﻿Вероятно, продолжение российских атак усложняет украинские операции на восточном берегу Оскола. Поделиться

В Минобороны Британии предполагают, что Россия, вероятно, может продолжить продвижение в этом районе в ближайшие недели.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 October 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/m6l6iZT1vO#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xGtIGp13YT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 19, 2024

Напомним, что российские войска несколько раз пытались восстановить контроль над Купянском после того, как в сентябре 2022 потеряли город во время украинского контрнаступления.

Купянск расположен на реке Оскил и является железнодорожным узлом, поддерживающим операции Сил обороны Украины в Харьковской области.

Ситуация в Харьковской области: что известно

В Харьковской области бои идут сразу на нескольких направлениях. В частности, в районе Купянска и на севере области.

В последнее время оккупанты снова активизировались на Купянском направлении. За последние сутки там зафиксировано 23 боевых столкновений. Поделиться

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, ситуация в районе Купянска постоянно меняется, россияне уже были в 4 км от города.