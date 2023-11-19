Розвідка Британії дізналася про нові плани РФ на фронті

Згідно з даними британських розвідників, армія Російської Федерації наразі розмірковує над поверненням на озброєння висотних розвідувальних літаків радянських часів М-55.

Росія дедалі активніше стягує на фронт радянську зброю та техніку

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що існує реальна можливість того, що літаки М-55 повернуться на поле бою в Україну.

Що важливо розуміти, країна-агресорка дуже хоче посилити свої обмежені можливості системи розвідки, спостереження, захоплення цілей та рекогносцировки над територією України.

Майже напевно, що літаки М-55 здійснюватимуть місії проти України з відносно безпечного повітряного простору РФ, – попереджають іноземні розвідники. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XYFXSU8hKd — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 19, 2023

Міноборони Британії вказало на недолік армії РФ

На переконання іноземних експертів, одним з найбільших недоліків російських загарбників була нездатність сформувати адекватний потенціал розвідки, спостереження, захоплення цілей та рекогносцировки (ISTAR).

Що важливо розуміти, саме це має ключове значення для своєчасного та точного переслідування цілей повітряними, морськими й сухопутними силами.

Згідно з даними Міноборони Великої Британії, у країни-агресорки є декілька літаків M-55, які вперше піднялись у повітря в 1988 році.

Окрім того, наголошується, що вони виконують дослідницькі функції, бравши участь в дослідженні арктичної стратосфери у 1996-1997 роках та в Антарктиді протягом 1999 року.

За словами американських аналітиків, просто зараз для російського диктатора Володимира Путіна є вкрай важливою оперативна перемога на українському фронті, оскільки він хоче оформити як «Пряму лінію», так і пресконференція в позитивному світлі.