Розвідка Естонія оцінила ситуацію на українському фронті

Згідно з даними естонських розвідників, українським воїнам вдалося втримати звільнені позиції на лівому березі Дніпра, попри спроби армії РФ їх відвоювати.

В Естонії підтверджують нові успіхи ЗСУ на фронті

На лівому березі Дніпра українським захисникам вдалося об'єднати окремі плацдарми в районі автомобільних і залізничних мостів в єдину смугу. Російські окупанти намагаються відкинути українських захисників, але не лобовими атаками, а здебільшого за рахунок артилерії, снайперського вогню, мінування території та шляхом просочування, - йдеться в звіті Розвідувального центру Сил оборони Естонії Поширити

Окрім того, наголошується, що протягом минулого тижня ані українські захисники, ані російські загарбники не змоги добитися масштабного прориву на фронті.

Іноземні експерти припускають, що обидві армії намагаються максимально зберегти свій особовий склад і техніку, а також стали заручниками погіршенням погоди.

Чого хоче добитися Росія

На переконання естонських розвідників, попри шалені втрати країна-агресорка не відмовилася від своїх цілей, а її головний удар жовтневого наступу, як і раніше, відбувається у районі Авдіївки та Мар'їнки.

Також вони вважають, що ключова ціль армії РФ під час наступу на Авдіївку полягає в оточенні українського міста та його захисників.

Це ускладнює пересування важкої техніки і запуск дронів, а також призводить до того, що в атаки ходять невеликі піхотні підрозділи без серйозної підтримки техніки, - мовиться в звіті. Поширити

Варто також зазначити, що згідно з даними американських аналітиків, українські захисники змогли добитися підтверджених територіальних здобутків біля Роботиного, що на Запоріжжі.