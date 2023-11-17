Разведка Эстония оценила ситуацию на украинском фронте

Согласно данным эстонских разведчиков, украинским воинам удалось удержать освобожденные позиции на левом берегу Днепра, несмотря на попытки армии РФ их отвоевать.

В Эстонии подтверждают новые успехи ВСУ на фронте

На левом берегу Днепра украинским защитникам удалось объединить отдельные плацдармы в районе автомобильных и железнодорожных мостов в одну полосу. Российские оккупанты пытаются отбросить украинских защитников, но не лобовыми атаками, а в основном за счет артиллерии, снайперского огня, минирования территории и путем просачивания, - сказано в отчете Разведывательного центра Сил обороны Эстонии. Поделиться

Кроме того, указано, что на прошлой неделе ни украинские защитники, ни российские захватчики не смогли добиться масштабного прорыва на фронте.

Иностранные эксперты предполагают, что обе армии пытаются максимально сберечь свой личный состав и технику, а также стали заложниками ухудшения погоды.

Чего хочет добиться Россия

По убеждению эстонских разведчиков, несмотря на масштабные потери, страна-агрессорка не отказалась от своих целей, а ее главный удар октябрьского наступления по-прежнему происходит в районе Авдеевки и Марьинки.

Также они считают, что ключевая цель армии РФ во время наступления на Авдеевку заключается в окружении украинского города и его защитников.

Это усложняет передвижение тяжелой техники и запуск дронов, а также приводит к тому, что в атаки ходят небольшие пехотные подразделения без серьезной поддержки техники, - сказано в отчете. Поделиться

Следует также отметить, что согласно данным американских аналитиков, украинские защитники смогли добиться подтвержденных территориальных достижений возле Работино на Запорожье.