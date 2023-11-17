Разведка Эстония оценила ситуацию на украинском фронте

Согласно данным эстонских разведчиков, украинским воинам удалось удержать освобожденные позиции на левом берегу Днепра, несмотря на попытки армии РФ их отвоевать.
В Эстонии подтверждают новые успехи ВСУ на фронте
Кроме того, указано, что на прошлой неделе ни украинские защитники, ни российские захватчики не смогли добиться масштабного прорыва на фронте.
Иностранные эксперты предполагают, что обе армии пытаются максимально сберечь свой личный состав и технику, а также стали заложниками ухудшения погоды.
Чего хочет добиться Россия
По убеждению эстонских разведчиков, несмотря на масштабные потери, страна-агрессорка не отказалась от своих целей, а ее главный удар октябрьского наступления по-прежнему происходит в районе Авдеевки и Марьинки.
Также они считают, что ключевая цель армии РФ во время наступления на Авдеевку заключается в окружении украинского города и его защитников.
Следует также отметить, что согласно данным американских аналитиков, украинские защитники смогли добиться подтвержденных территориальных достижений возле Работино на Запорожье.
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