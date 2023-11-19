Согласно данным британских разведчиков, армия Российской Федерации сейчас размышляет о возвращении на вооружение высотных разведывательных самолетов советских времен М-55.
Россия все активнее стягивает на фронт советское оружие и технику
Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что существует реальная возможность того, что самолеты М-55 вернутся на поле боя в Украину.
Что важно понимать, страна-агрессорка очень хочет усилить свои ограниченные возможности системы разведки, наблюдения, захвата целей и рекогносцировки над территорией Украины.
Минобороны Британии указало на недостаток армии РФ
По убеждению иностранных экспертов, одним из самых больших недостатков российских захватчиков была неспособность сформировать адекватный потенциал разведки, наблюдения, захвата целей и рекогносцировки (ISTAR).
Что важно понимать, это имеет ключевое значение для своевременного и точного преследования целей воздушными, морскими и сухопутными силами.
Согласно данным Минобороны Великобритании, у страны-агрессорки есть несколько самолетов M-55, впервые поднявшихся в воздух в 1988 году.
Кроме того, сообщается, что они выполняют исследовательские функции, принимая участие в исследовании арктической стратосферы в 1996-1997 годах и в Антарктиде в течение 1999 года.
По словам американских аналитиков, прямо сейчас для российского диктатора Владимира Путина крайне важна оперативная победа на украинском фронте, поскольку он хочет оформить как «Прямую линию», так и пресс-конференция в положительном свете.
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