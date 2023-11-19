Согласно данным британских разведчиков, армия Российской Федерации сейчас размышляет о возвращении на вооружение высотных разведывательных самолетов советских времен М-55.

Россия все активнее стягивает на фронт советское оружие и технику

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что существует реальная возможность того, что самолеты М-55 вернутся на поле боя в Украину.

Что важно понимать, страна-агрессорка очень хочет усилить свои ограниченные возможности системы разведки, наблюдения, захвата целей и рекогносцировки над территорией Украины.

Почти наверняка самолеты М-55 будут осуществлять миссии против Украины в относительно безопасном воздушном пространстве РФ, – предупреждают иностранные разведчики. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XYFXSU8hKd — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 19, 2023

Минобороны Британии указало на недостаток армии РФ

По убеждению иностранных экспертов, одним из самых больших недостатков российских захватчиков была неспособность сформировать адекватный потенциал разведки, наблюдения, захвата целей и рекогносцировки (ISTAR).

Что важно понимать, это имеет ключевое значение для своевременного и точного преследования целей воздушными, морскими и сухопутными силами.

Согласно данным Минобороны Великобритании, у страны-агрессорки есть несколько самолетов M-55, впервые поднявшихся в воздух в 1988 году.

Кроме того, сообщается, что они выполняют исследовательские функции, принимая участие в исследовании арктической стратосферы в 1996-1997 годах и в Антарктиде в течение 1999 года.

По словам американских аналитиков, прямо сейчас для российского диктатора Владимира Путина крайне важна оперативная победа на украинском фронте, поскольку он хочет оформить как «Прямую линию», так и пресс-конференция в положительном свете.