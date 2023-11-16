Военные РФ хотят захватить Авдеевский коксохим – британская разведка

Российская армия во время наступления подошла к Авдеевскому коксохимическому заводу. Его увлечение очень усложнит поставки сил ВСУ в городе.
Британская разведка назвала цель российского наступления в Авдеевке
Как отмечается в сводке, на прошлой неделе российские войска продолжили атаки на села, прилегающие к городу Авдеевка Донецкой области, который они пытаются оцепить с помощью клещей.
По данным британской разведки, в ходе недавнего наступления российские войска, вероятно, подошли к контролируемому Украиной Авдеевскому коксохимическому заводу, крупному промышленному комплексу, производящему коксу и различным химикатам, занимающим ключевую тактическую позицию к северу от города.
Завод доминирует над главной дорогой, ведущей к Авдеевке, и, если российские войска захватят его, поставки в город станут для Украины более тяжелыми.
Аналитики заявили о новой мотивации солдат РФ на фронте
Команда американского Института изучения войны обращает внимание на то, что прямо сейчас для Путина крайне важна оперативная победа на украинском фронте, поскольку он хочет оформить как «Прямую линию», так и пресс-конференцию в положительном свете.
Именно поэтому армия РФ активизировала свои действия на поле боя, пытаясь захватить Авдеевку.
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