Военные РФ хотят захватить Авдеевский коксохим – британская разведка
Категория
Украина
Дата публикации

Военные РФ хотят захватить Авдеевский коксохим – британская разведка

Минобороны Британии
Завод
Читати українською

Российская армия во время наступления подошла к Авдеевскому коксохимическому заводу. Его увлечение очень усложнит поставки сил ВСУ в городе.

Британская разведка назвала цель российского наступления в Авдеевке

Как отмечается в сводке, на прошлой неделе российские войска продолжили атаки на села, прилегающие к городу Авдеевка Донецкой области, который они пытаются оцепить с помощью клещей.

По данным британской разведки, в ходе недавнего наступления российские войска, вероятно, подошли к контролируемому Украиной Авдеевскому коксохимическому заводу, крупному промышленному комплексу, производящему коксу и различным химикатам, занимающим ключевую тактическую позицию к северу от города.

Завод доминирует над главной дорогой, ведущей к Авдеевке, и, если российские войска захватят его, поставки в город станут для Украины более тяжелыми.

Однако промышленный объект предоставляет Украине локальное оборонное преимущество, и российские войска, вероятно, понесут значительные потери личного состава, если попытаются атаковать объект, - отмечают в Минобороны Британии.

Аналитики заявили о новой мотивации солдат РФ на фронте

Команда американского Института изучения войны обращает внимание на то, что прямо сейчас для Путина крайне важна оперативная победа на украинском фронте, поскольку он хочет оформить как «Прямую линию», так и пресс-конференцию в положительном свете.

Именно поэтому армия РФ активизировала свои действия на поле боя, пытаясь захватить Авдеевку.

По всей видимости, Россия пытается оставить себе простор для смягчения, если российские войска не смогут обеспечить существенный успех на поле боя в Украине в ближайшее время, - предполагают американские аналитики.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ увеличивает количество атак в районе Авдеевки — спикер ОСУВ "Таврия"
Военные ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ продолжают наступление на двух направлениях и отбивают атаки армии РФ в районе Авдеевки — сводка Генштаба
Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ использует в боях под Авдеевкой украденную в Грузии бронетехнику
Уничтоженная техника армии РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.