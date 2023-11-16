Військові РФ хочуть захопити Авдіївський коксохім — британська розвідка
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові РФ хочуть захопити Авдіївський коксохім — британська розвідка

Міноборони Британії
Завод

Російська армія під час наступу підійшла до Авдіївського коксохімічного заводу. Його захоплення дуже ускладнить постачання сил ЗСУ у місті.

Британська розвідка назвала мету російського наступу в Авдіївці

Як зазначається у зведенні, минулого тижня російські війська продовжили атаки на села, що прилягають до міста Авдіївка Донецької області, яке вони намагаються оточити за допомогою кліщів.

За даними британської розвідки, в ході недавнього наступу російські війська, ймовірно, підійшли до контрольованого Україною Авдіївського коксохімічного заводу, великого промислового комплексу, кокс, що виробляє, і різні хімікати, що займає ключову тактичну позицію на північ від міста.

Завод домінує над головною дорогою, яка веде до Авдіївки, і, якщо російські війська захоплять його, постачання до міста стануть для України важчими.

Проте промисловий об'єкт надає Україні локальну оборонну перевагу, і російські війська, ймовірно, зазнають значних втрат особового складу, якщо спробують атакувати об'єкт, - зазначають у Міноборони Британії.

Аналітики заявили про нову мотивацію солдатів РФ на фронті

Команда американського Інституту вивчення війни звертає увагу на те, що просто зараз для Путіна є вкрай важливою оперативна перемога на українському фронті, оскільки він хоче оформити як «Пряму лінію», так і прес-конференцію в позитивному світлі.

Саме тому армія РФ активізувала свої дії на полі бою, намагаючись захопити Авдіївку.

Ймовірно, Росія намагається залишити собі простір для пом’якшення, якщо російські війська не зможуть забезпечити істотний успіх на полі бою в Україні найближчим часом, - припускають американські аналітики.

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