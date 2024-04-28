Розвідка Британії назвала реальні причини скасування "Безсмертного полку" у РФ
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Дата публікації

Розвідка Британії назвала реальні причини скасування "Безсмертного полку" у РФ

Міноборони Британії
Безсмертний полк

Згідно з даними британських розвідників, чергове скасування Росією традиційної ходи "Безсмертний полк" на 9 травня підтверджує той факт, що Кремль боїться потужного прояву невдоволення через війну проти України.

У Росії знову скасували “Безсмертний полк”. Що відомо

Попри те, що у країні-агресорці скасували марші "Безсмертного полку", портрети загиблих родичів закликають розвішувати на автомобілях і у громадських місцях у період з 1 до 11 травня.

Ба більше, наголошується, що у декількох регіонах РФ, а саме у Брянській, Псковській, Бєлгородській, Рязанській та Курській, навіть вирішили скасувати паради до 9 травня.

Цілком можливо, російська влада боїться атак українських безпілотників. Як відомо, рік тому, за тиждень до 9 травня, коли над Кремлем вибухнув невідомий безпілотник. Москва тоді у всьому звинуватила Київ.

Це вже другий рік, коли скасовують марш "Безсмертний полк" і з безпекових міркувань згортають паради до Дня перемоги. Цього року Дню перемоги передує інавгурація Путіна, що відбудеться 7 травня. На розрахунок російського керівництва також могли вплинути потенціал для протестів і висловлення невдоволення війною проти України, — наголошують британські розвідники.

Росія втрачає сотні своїх вояк щоденно:

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 466150 (+1096) осіб,

  • танків — 7279 (+11) од,

  • бойових броньованих машин — 13991 (+20) од,

  • артилерійських систем — 11948 (+43) од,

  • РСЗВ — 1050 (+1) од,

  • засоби ППО — 776 (+1) од,

  • літаків — 348 (+0) од,

  • гелікоптерів — 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9507 (+22),

  • крилаті ракети — 2124 (+0),

  • кораблі /катери — 26 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16065 (+46) од,

  • спеціальна техніка — 1971 (+3)

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