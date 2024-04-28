Розвідка Британії назвала реальні причини скасування "Безсмертного полку" у РФ

Згідно з даними британських розвідників, чергове скасування Росією традиційної ходи "Безсмертний полк" на 9 травня підтверджує той факт, що Кремль боїться потужного прояву невдоволення через війну проти України.

У Росії знову скасували “Безсмертний полк”. Що відомо

Попри те, що у країні-агресорці скасували марші "Безсмертного полку", портрети загиблих родичів закликають розвішувати на автомобілях і у громадських місцях у період з 1 до 11 травня.

Ба більше, наголошується, що у декількох регіонах РФ, а саме у Брянській, Псковській, Бєлгородській, Рязанській та Курській, навіть вирішили скасувати паради до 9 травня.

Цілком можливо, російська влада боїться атак українських безпілотників. Як відомо, рік тому, за тиждень до 9 травня, коли над Кремлем вибухнув невідомий безпілотник. Москва тоді у всьому звинуватила Київ.

Це вже другий рік, коли скасовують марш "Безсмертний полк" і з безпекових міркувань згортають паради до Дня перемоги. Цього року Дню перемоги передує інавгурація Путіна, що відбудеться 7 травня. На розрахунок російського керівництва також могли вплинути потенціал для протестів і висловлення невдоволення війною проти України, — наголошують британські розвідники. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/teG1tEofcI… #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bWScmDgoGV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 28, 2024

Росія втрачає сотні своїх вояк щоденно:

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.24 орієнтовно склали: