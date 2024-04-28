Разведка Британии назвала реальные причины отмены "Бессмертного полка" в РФ

Согласно данным британских разведчиков, очередная отмена Россией традиционного шествия "Бессмертный полк" на 9 мая подтверждает тот факт, что Кремль боится мощного проявления недовольства из-за войны против Украины.

В России снова отменили "Бессмертный полк". Что известно

Несмотря на то, что в стране-агрессоре отменили марши "Бессмертного полка", портреты погибших родственников призывают развешивать на автомобилях и в общественных местах в период с 1 по 11 мая.

Более того, указано, что в нескольких регионах РФ, а именно в Брянской, Псковской, Белгородской, Рязанской и Курской, даже решили отменить парады до 9 мая.

Вполне возможно, что российские власти боятся атак украинских беспилотников. Как известно, год назад, за неделю до 9 мая, когда над Кремлем разразился неизвестный беспилотник. Москва тогда во всем обвинила Киев.

Это уже второй год, когда отменяют марш "Бессмертный полк" и по соображениям безопасности сворачивают парады ко Дню победы. В этом году Дню победы предшествует инаугурация Путина, которая состоится 7 мая. На расчет российского руководства также могли повлиять потенциал для протестов и выражения недовольства войной против Украины, — отмечают британские разведчики. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/teG1tEofcI… #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bWScmDgoGV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 28, 2024

Россия теряет сотни своих солдат ежедневно:

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.24 ориентировочно составили: