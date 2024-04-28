Разведка Британии назвала реальные причины отмены "Бессмертного полка" в РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Разведка Британии назвала реальные причины отмены "Бессмертного полка" в РФ

Минобороны Британии
Бессмертный полк
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Согласно данным британских разведчиков, очередная отмена Россией традиционного шествия "Бессмертный полк" на 9 мая подтверждает тот факт, что Кремль боится мощного проявления недовольства из-за войны против Украины.

В России снова отменили "Бессмертный полк". Что известно

Несмотря на то, что в стране-агрессоре отменили марши "Бессмертного полка", портреты погибших родственников призывают развешивать на автомобилях и в общественных местах в период с 1 по 11 мая.

Более того, указано, что в нескольких регионах РФ, а именно в Брянской, Псковской, Белгородской, Рязанской и Курской, даже решили отменить парады до 9 мая.

Вполне возможно, что российские власти боятся атак украинских беспилотников. Как известно, год назад, за неделю до 9 мая, когда над Кремлем разразился неизвестный беспилотник. Москва тогда во всем обвинила Киев.

Это уже второй год, когда отменяют марш "Бессмертный полк" и по соображениям безопасности сворачивают парады ко Дню победы. В этом году Дню победы предшествует инаугурация Путина, которая состоится 7 мая. На расчет российского руководства также могли повлиять потенциал для протестов и выражения недовольства войной против Украины, — отмечают британские разведчики.

Россия теряет сотни своих солдат ежедневно:

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 466150 (+1096) человек,

  • танков — 7279 (+11) ед,

  • боевых бронированных машин — 13991 (+20) ед,

  • артиллерийских систем — 11948 (+43) ед,

  • РСЗО — 1050 (+1) ед,

  • средства ПВО — 776 (+1) ед,

  • самолетов — 348 (+0) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9507 (+22),

  • крылатые ракеты — 2124 (+0),

  • корабли /катера — 26 (+0) ед,

  • подлодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16065 (+46) ед,

  • специальная техника — 1971 (+3)

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