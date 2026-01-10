Розвідка Британії попереджає про розширення "гібридної війни" РФ проти Європи
Розвідка Британії попереджає про розширення "гібридної війни" РФ проти Європи

Мі-6
Джерело:  The Independent

Ворожість з боку Росії наростатиме після оголошення намірів Великої Британії, Франції та Німеччини розмістити війська в Україні.

Головні тези:

  • Розвідка Британії попереджає про зростаючу небезпеку з боку режиму Путіна та наміри Росії посилити “гібридну війну” проти Європи.
  • Ворожість з боку Росії наростає після планів розміщення військ українській території та інцидентів з участю королівського флоту Британії.

Росія посилює “гібридну війну” проти Європи

Британська розвідка MI6 попереджає про зростаючу небезпеку з боку режиму Володимира Путіна, який провокує нову "еру невизначеності".

Як пише у колонці для The Independent радник зі стратегічних комунікацій Кріс Блекхерст, який раніше був редактором цього видання, ворожість з боку Росії лише наростатиме. Особливо після декларації намірів Великої Британії, Франції та Німеччини розмістити війська в Україні, а також після затримання танкера "тіньового флоту" Росії біля Британських островів за участю Королівського флоту.

У розвідці попередили про приховані атаки у "сірій зоні". І це, на думку автора, не тільки диверсії, вбивства, хакерські атаки, кіберзлочинність та інциденти з дронами. До них Росія може додати економічну війну, гравцями якої стануть "недержавні актори". Це не російські дипломати чи організації, офіційно пов’язані з російською державою, а "приватні особи, організації, рухи та компанії, які таємно діють в інтересах Росії".

Наприклад, австрійсько-німецький фінансист Ян Марсалек, який був операційним директором німецької компанії з обробки платежів Wirecard. Компанія збанкрутувала у 2020 році після оголошення про те, що 1,9 млрд євро, які вона нібито зберігала готівкою, насправді не існували.

Майже десять років до банкрутства компанії Марсалек працював на російське розвідувальне агентство ГРУ. Його посада в Wirecard давала йому доступ до даних та ресурсів, корисних для росіян. Він використовував посаду для розвитку проросійських зв'язків у Лівії та заохочення потоку мігрантів до Європи, який мав завдати соціальної та фінансової шкоди — все це грало на руку Москві.

Після краху Wirecard та викриття Марсалек втік до Росії. Наприкінці 2023 року Марсалека знову назвали координатором болгарського шпигунського угруповання, що діяло у Великій Британії.

Іншим прикладом є дрібний злочинець Ділан Ерл, ватажок підпалу складу у східному Лондоні, де зберігалася допомога Україні, у березні 2024 року. Його онлайн завербували представники російських найманців з "Вагнеру".

Ще більш витонченими та складнішими для розкриття є росіяни або неросійські структури, які працюють у комерційній сфері, у стратегічних галузях, критично важливих для оборони та інфраструктури Європи, таких як оборона та енергетика, та діють в інтересах Росії, часто за наказом ГРУ чи інших кремлівських служб. Джерела у службах безпеки стверджують, що Москва вважає цих учасників корисними, оскільки існує певний рівень розділення: можливість заперечення є основоположною для стратегії.

Видання також навело у приклад справу росіянина Олександра Кіржнєва. Його розшукує Вищий антикорупційний суд України, заочно звинувачуючи в організації шахрайства проти України шляхом використання фальшивої американської компанії для виконання замовлення на боєприпаси.

Українська державна компанія "Артем" розмістила багатомільйонне замовлення на 152-мм та 155-мм снаряди у постачальника з Флориди та здійснила авансовий платіж. Проблема полягала в тому, що флоридська компанія не мала можливості виконати замовлення:

Відволікаючи дорогоцінні українські гроші, забираючи їхній час і зусилля, змушуючи їх думати, що вкрай необхідні військові постачання надходять, хоча їх не було, нібито дії Кіржнєва — незалежно від того, чи були вони здійснені за вказівкою, чи ні — уособлюють цілі Росії в "сірій зоні": заперечувана діяльність приватного сектору, яка наближає Кремль до його стратегічних цілей, сіючи невизначеність на цьому шляху.

При цьому не завжди є успішними спроби заперечувати дотичність Росії до подібних операцій. Як пише автор, у жовтні 2022 року Юрій Орєхов був одним із п'яти громадян Росії, яким у Нью-Йорку було висунуто звинувачення у глобальній афері із закупівлями. Орєхов та його компанії згодом були внесені до санкційного списку Міністерства фінансів США.

Блекхерст зазначив серйозні масштаби темної мережі "сірої зони" Росії та серйозну потенційну шкоду, яку Москва може завдати вразливим цілям, використовуючи заперечувальних гравців.

