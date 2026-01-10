Шпигував на користь РФ — у Швеції затримали засновника IT-компанії

У Швеції за підозрою у шпигунстві на користь Росії затримано та заарештовано IT-фахівця, засновника компанії, що спеціалізується на кібербезпеці та «наступальних кіберопераціях».

Російського шпигуна затримали у Швеції

Як зазначили у прокуратурі, 33-річного підозрюваного було затримано на початку цього тижня за звинуваченням у шпигунстві, він підозрюється у передачі інформації російській розвідці.

7 січня окружний суд Стокгольма ухвалив рішення про його арешт.

Попереднє розслідування перебуває на початковій стадії. Наразі слідство вказує на те, що підозрюваний допомагав російській розвідці, — заявив прокурор Матс Льюнгквіст. Він додав, що попереднє розслідування триває. Поширити

Відповідно до документів суду, ймовірні злочини були скоєні в період з 1 січня 2025 року по 4 січня 2026 року, в цей же день підозрюваного заарештували.

Представник військового відомства повідомив AFP, що підозрюваний працював ІТ-консультантом у шведській армії з 2018 по 2022 рік. У 2024 році він заснував компанію, що спеціалізується на кібербезпеці, яка, згідно з відкритими даними, мала зосередитися на «наступальних кіберопераціях».

Адвокат підозрюваного, Ганна Ліндблом, заявила журналістам у середу, що її клієнт заперечує будь-яку причетність до шпигунства.