Шпигував на користь РФ — у Швеції затримали засновника IT-компанії
Категорія
Світ
Дата публікації

Шпигував на користь РФ — у Швеції затримали засновника IT-компанії

шпигун
Джерело:  AFP

У Швеції за підозрою у шпигунстві на користь Росії затримано та заарештовано IT-фахівця, засновника компанії, що спеціалізується на кібербезпеці та «наступальних кіберопераціях».

Головні тези:

  • Засновник IT-компанії в Швеції був затриманий за підозрою у шпигунстві на користь Російської Федерації.
  • Підозрюваний працював ІТ-консультантом у шведській армії та заснував компанію з кібербезпеки та кібероперацій.
  • Прокурори вказують на те, що підозрюваний допомагав російській розвідці, але адвокат заперечує ці звинувачення.

Російського шпигуна затримали у Швеції

Як зазначили у прокуратурі, 33-річного підозрюваного було затримано на початку цього тижня за звинуваченням у шпигунстві, він підозрюється у передачі інформації російській розвідці.

7 січня окружний суд Стокгольма ухвалив рішення про його арешт.

Попереднє розслідування перебуває на початковій стадії. Наразі слідство вказує на те, що підозрюваний допомагав російській розвідці, — заявив прокурор Матс Льюнгквіст. Він додав, що попереднє розслідування триває.

Відповідно до документів суду, ймовірні злочини були скоєні в період з 1 січня 2025 року по 4 січня 2026 року, в цей же день підозрюваного заарештували.

Представник військового відомства повідомив AFP, що підозрюваний працював ІТ-консультантом у шведській армії з 2018 по 2022 рік. У 2024 році він заснував компанію, що спеціалізується на кібербезпеці, яка, згідно з відкритими даними, мала зосередитися на «наступальних кіберопераціях».

Адвокат підозрюваного, Ганна Ліндблом, заявила журналістам у середу, що її клієнт заперечує будь-яку причетність до шпигунства.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Підрядник уряду США отримав звинувачення у шпигунстві — продавав секретні дані Росії
Суд
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Латвії затримали російського шпигуна — збирав інформацію щодо оборонного сектора
Латвія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Франції затримали чотирьох шпигунів РФ — у чому їх звинувачують
Франція

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?