Шпигував на користь РФ — у Швеції затримали засновника IT-компанії

У Швеції за підозрою у шпигунстві на користь Росії затримано та заарештовано IT-фахівця, засновника компанії, що спеціалізується на кібербезпеці та «наступальних кіберопераціях».
Головні тези:
- Засновник IT-компанії в Швеції був затриманий за підозрою у шпигунстві на користь Російської Федерації.
- Підозрюваний працював ІТ-консультантом у шведській армії та заснував компанію з кібербезпеки та кібероперацій.
- Прокурори вказують на те, що підозрюваний допомагав російській розвідці, але адвокат заперечує ці звинувачення.
Російського шпигуна затримали у Швеції
Як зазначили у прокуратурі, 33-річного підозрюваного було затримано на початку цього тижня за звинуваченням у шпигунстві, він підозрюється у передачі інформації російській розвідці.
7 січня окружний суд Стокгольма ухвалив рішення про його арешт.
Відповідно до документів суду, ймовірні злочини були скоєні в період з 1 січня 2025 року по 4 січня 2026 року, в цей же день підозрюваного заарештували.
Представник військового відомства повідомив AFP, що підозрюваний працював ІТ-консультантом у шведській армії з 2018 по 2022 рік. У 2024 році він заснував компанію, що спеціалізується на кібербезпеці, яка, згідно з відкритими даними, мала зосередитися на «наступальних кіберопераціях».
Адвокат підозрюваного, Ганна Ліндблом, заявила журналістам у середу, що її клієнт заперечує будь-яку причетність до шпигунства.
