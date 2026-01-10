Шпионил в пользу РФ — в Швеции задержан основатель IT-компании

В Швеции по подозрению в шпионаже в пользу России задержан и арестован IT-специалист, основатель компании, специализирующейся на кибербезопасности и «наступательных кибероперациях».

Российский шпион задержан в Швеции

Как отметили в прокуратуре, 33-летний подозреваемый был задержан в начале этой недели по обвинению в шпионаже, он подозревается в передаче информации российской разведке.

7 января окружной суд Стокгольма принял решение о его аресте.

Предварительное расследование находится на начальной стадии. Следствие указывает на то, что подозреваемый помогал российской разведке, — заявил прокурор Матс Льюнгквист. Он добавил, что предварительное расследование продолжается.

Согласно документам суда, вероятные преступления были совершены в период с 1 января 2025 по 4 января 2026 года, в этот же день подозреваемого арестовали.

Представитель военного ведомства сообщил AFP, что подозреваемый работал ИТ-консультантом в шведской армии с 2018 по 2022 год. В 2024 году он основал компанию, специализирующуюся на кибербезопасности, которая, согласно открытым данным, должна была сосредоточиться на «наступательных кибероперациях».

Адвокат подозреваемого, Анна Линдблом, заявила журналистам в среду, что ее клиент отрицает всякую причастность к шпионажу.