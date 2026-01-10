Разведка Британии предупреждает о расширении "гибридной войны" РФ против Европы
Разведка Британии предупреждает о расширении "гибридной войны" РФ против Европы

Источник:  The Independent

Враждебность со стороны России будет нарастать после оглашения намерений Великобритании, Франции и Германии разместить войска в Украине.

  • Враждебность России усиливается после планов размещения войск украинской территории и инцидентов с участием королевского флота Британии.
  • Россия использует “гибридную войну” в виде диверсий, убийств, хакерских атак, киберпреступности и экономических махинаций, включая действия “негосударственных актеров”.

Россия усиливает "гибридную войну" против Европы

Британская разведка MI6 предупреждает о растущей опасности со стороны режима Владимира Путина, провоцирующего новую "эру неопределенности".

Как пишет в колонке для The Independent советник по стратегическим коммуникациям Крис Блэкхерст, ранее бывший редактором этого издания, враждебность со стороны России будет только нарастать. Особенно после декларации намерений Великобритании, Франции и Германии разместить войска в Украине, а также после задержания танкера "теневого флота" России у Британских островов с участием Королевского флота.

В разведке предупредили о скрытых атаках в "серой зоне". И это, по мнению автора, не только диверсии, убийства, хакерские атаки, киберпреступность и инциденты с дронами. К ним Россия может добавить экономическую войну, игроками которой станут "негосударственные актеры". Это не российские дипломаты или организации, официально связанные с российским государством, а "частные лица, организации, движения и компании, тайно действующие в интересах России".

К примеру, австрийско-немецкий финансист Ян Марсалек, который был операционным директором немецкой компании по обработке платежей Wirecard. Компания обанкротилась в 2020 году после объявления о том, что 1,9 млрд евро, которые она якобы хранила наличными, на самом деле не существовало.

Около десяти лет до банкротства компании Марсалек работал на российское разведывательное агентство ГРУ. Его должность в Wirecard давала ему доступ к данным и ресурсам, полезным для россиян. Он использовал должность для развития пророссийских связей в Ливии и поощрения потока мигрантов в Европу, который должен был нанести социальный и финансовый ущерб — все это играло на руку Москве.

После краха Wirecard и разоблачения Марсалек бежал в Россию. В конце 2023 года Марсалека снова назвали координатором болгарской шпионской группировки, действовавшей в Великобритании.

Другим примером является мелкий преступник Дилан Эрл, главарь поджога склада в восточном Лондоне, где сохранялась помощь Украине, в марте 2024 года. Его онлайн завербовали представители российских наемников из Вагнера.

Еще более изощренными и сложными для раскрытия являются русские или нероссийские структуры, работающие в коммерческой сфере, в стратегических отраслях, критически важных для обороны и инфраструктуры Европы, таких как оборона и энергетика, и действуют в интересах России, часто по приказу ГРУ или других кремлевских служб. Источники в службах безопасности утверждают, что Москва считает этих участников полезными, поскольку существует определенный уровень разделения: возможность возражения является основополагающей для стратегии.

Издание также привело в пример дело россиянина Александра Киржнева. Он разыскивается Высшим антикоррупционным судом Украины, заочно обвиняя в организации мошенничества против Украины путем использования фальшивой американской компании для выполнения заказа на боеприпасы.

Украинская государственная компания "Артем" разместила многомиллионный заказ на 152-мм и 155-мм снаряды у поставщика из Флориды и произвела авансовый платеж. Проблема заключалась в том, что у флоридской компании не было возможности выполнить заказ:

Отвлекая драгоценные украинские деньги, забирая их время и усилия, заставляя их думать, что крайне необходимые военные поставки поступают, хотя их не было, якобы действия Киржнева — независимо от того, были ли они совершены по указанию, или нет — олицетворяют цели России в "серой зоне". к его стратегическим целям, сея неопределенность на этом пути.

При этом не всегда успешны попытки отрицать причастность России к подобным операциям. Как пишет автор, в октябре 2022 года Юрий Орехов был одним из пяти граждан России, которым в Нью-Йорке были предъявлены обвинения в глобальной афере с закупками. Орехов и его компании впоследствии были внесены в санкционный список Министерства финансов США.

Блэкхерст отметил серьезные масштабы темной сети "серой зоны" России и серьезный потенциальный ущерб, который Москва может нанести уязвимым целям, используя отрицательных игроков.

