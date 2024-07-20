Розвідка Британії розкрила деталі ситуації на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Британії розкрила деталі ситуації на Донеччині

Міноборони Британії
Військовий ЗСУ
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За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, окупаційна армія РФ продовжує наступ на кількох ділянках фронту в Україні, однак ключові наступальні зусилля зосереджує в районах Авдіївки та Покровська. 

Головні тези:

  • Окупаційна армія РФ зосереджує ключові наступальні зусилля в районах Авдіївки та Покровська на Донеччині.
  • ЗСУ стримують наступ армії РФ на Донеччині, зупиняючи їх у районі Часового Яру.
  • Російські окупанти можуть проводити розвідку та підготовку до подальших дій у районі Часового Яру, залишаючи контроль незмінним.
  • Останнім часом російські сили діють розсіяними невеликими, пішими загонами, перериваючи основні атаки на Донеччині.
  • Інформація від британської розвідки допомагає уявити повну картину наступу окупаційних сил РФ на український фронт.

Що відомо про ситуацію на фронті в районі Авдіївки та Покровська на Донеччині

Ймовірно, напрямок Авдіївка-Покровськ у Донецькій області залишається у центрі зусиль Росії і, відповідно, там російські сили протягом останнього місяця підтримували найвищі операційні темпи, - йдеться у зведенні представників британської розвідки.

У звіті Міноборони Британії зазначається, що окупаційна армія РФ намагається просуватись на північ і захід від Очеретиного у напрямку Покровська.

Окрім цього аналітики британської розвідки зазначають, що російські окупанти домоглись незначного просування у напрямку селища Нью-Йорк.

ЗСУ стримують наступ армії РФ на Донеччині
Військові ЗСУ

Це добре укріплений район та остання точка лінії зіткнення, що існувала до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

У Міноборони Британії припускають, що росіяни могли взяти тактичну паузу у районі Часового Яру, проводячи розвідку.

Біля міста Часів Яр Донецької області суттєвих змін у територіальному контролі не відбулося. Повідомлялося, що основні атаки російської піхоти припинилися протягом останніх кількох днів і що російські сили в основному діють розсіяними невеликими, пішими загонами, - наголошується у звіті британської розвідки.

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