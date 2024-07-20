За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, окупаційна армія РФ продовжує наступ на кількох ділянках фронту в Україні, однак ключові наступальні зусилля зосереджує в районах Авдіївки та Покровська.
Головні тези:
- Окупаційна армія РФ зосереджує ключові наступальні зусилля в районах Авдіївки та Покровська на Донеччині.
- ЗСУ стримують наступ армії РФ на Донеччині, зупиняючи їх у районі Часового Яру.
- Російські окупанти можуть проводити розвідку та підготовку до подальших дій у районі Часового Яру, залишаючи контроль незмінним.
- Останнім часом російські сили діють розсіяними невеликими, пішими загонами, перериваючи основні атаки на Донеччині.
- Інформація від британської розвідки допомагає уявити повну картину наступу окупаційних сил РФ на український фронт.
Що відомо про ситуацію на фронті в районі Авдіївки та Покровська на Донеччині
У звіті Міноборони Британії зазначається, що окупаційна армія РФ намагається просуватись на північ і захід від Очеретиного у напрямку Покровська.
Окрім цього аналітики британської розвідки зазначають, що російські окупанти домоглись незначного просування у напрямку селища Нью-Йорк.
Це добре укріплений район та остання точка лінії зіткнення, що існувала до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.
Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру
У Міноборони Британії припускають, що росіяни могли взяти тактичну паузу у районі Часового Яру, проводячи розвідку.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 July 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 20, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/CL7nuXoGgm#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9qo7JOFVn2
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