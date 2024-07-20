За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, окупаційна армія РФ продовжує наступ на кількох ділянках фронту в Україні, однак ключові наступальні зусилля зосереджує в районах Авдіївки та Покровська.

Що відомо про ситуацію на фронті в районі Авдіївки та Покровська на Донеччині

Ймовірно, напрямок Авдіївка-Покровськ у Донецькій області залишається у центрі зусиль Росії і, відповідно, там російські сили протягом останнього місяця підтримували найвищі операційні темпи, - йдеться у зведенні представників британської розвідки. Поширити

У звіті Міноборони Британії зазначається, що окупаційна армія РФ намагається просуватись на північ і захід від Очеретиного у напрямку Покровська.

Окрім цього аналітики британської розвідки зазначають, що російські окупанти домоглись незначного просування у напрямку селища Нью-Йорк.

Військові ЗСУ

Це добре укріплений район та остання точка лінії зіткнення, що існувала до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

У Міноборони Британії припускають, що росіяни могли взяти тактичну паузу у районі Часового Яру, проводячи розвідку.

Біля міста Часів Яр Донецької області суттєвих змін у територіальному контролі не відбулося. Повідомлялося, що основні атаки російської піхоти припинилися протягом останніх кількох днів і що російські сили в основному діють розсіяними невеликими, пішими загонами, - наголошується у звіті британської розвідки. Поширити