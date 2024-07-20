По информации разведки Минобороны Великобритании, оккупационная армия РФ продолжает наступление на нескольких участках фронта в Украине, однако ключевые наступательные усилия сосредотачиваются в районах Авдеевки и Покровска.

Что известно о ситуации на фронте в районе Авдеевки и Покровска в Донецкой области.

Вероятно, направление Авдеевка-Покровск в Донецкой области остается в центре усилий России и, соответственно, там российские силы в течение последнего месяца поддерживали самые высокие операционные темпы, говорится в своде представителей британской разведки. Поделиться

В отчете Минобороны Британии отмечается, что оккупационная армия РФ пытается продвигаться к северу и западу от Очеретиного в направлении Покровска.

Кроме этого, аналитики британской разведки отмечают, что российские оккупанты добились незначительного продвижения в направлении поселка Нью-Йорк.

Военные ВСУ

Это хорошо укрепленный район и последняя точка линии столкновения, существовавшая до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Что известно о ситуации в районе Часового Яра

В Минобороны Британии предполагают, что россияне могли принять тактическую паузу в районе Часового Яра, проводя разведку.

Возле города Часов Яр Донецкой области существенных изменений в территориальном контроле не произошло. Сообщалось, что основные атаки российской пехоты прекратились за последние несколько дней и что российские силы в основном действуют рассеянными небольшими, пешими отрядами, - отмечается в отчете британской разведки. Поделиться