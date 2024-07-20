По информации разведки Минобороны Великобритании, оккупационная армия РФ продолжает наступление на нескольких участках фронта в Украине, однако ключевые наступательные усилия сосредотачиваются в районах Авдеевки и Покровска.
Главные тезисы
- Оккупационная армия РФ наступает на ключевых участках фронта в Украине, сосредотачивая свои усилия в районах Авдеевки и Покровска.
- Вооруженные силы Украины успешно сдерживают наступление оккупационной армии в районе Временного Яра в Донецкой области.
- Российские военные используют рассеянные небольшие отряды для проведения разведки и организации дальнейших действий на украинском фронте.
- Аналитики британской разведки отмечают продвижение российских сил к северу и западу от Очеретиного в направлении Покровска и поселка Нью-Йорк.
- Представители Минобороны Британии считают, что российские военные могли временно остановить наступление в районе Временного Яра для проведения тактической разведки.
Что известно о ситуации на фронте в районе Авдеевки и Покровска в Донецкой области.
В отчете Минобороны Британии отмечается, что оккупационная армия РФ пытается продвигаться к северу и западу от Очеретиного в направлении Покровска.
Кроме этого, аналитики британской разведки отмечают, что российские оккупанты добились незначительного продвижения в направлении поселка Нью-Йорк.
Это хорошо укрепленный район и последняя точка линии столкновения, существовавшая до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
Что известно о ситуации в районе Часового Яра
В Минобороны Британии предполагают, что россияне могли принять тактическую паузу в районе Часового Яра, проводя разведку.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 July 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 20, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/CL7nuXoGgm#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9qo7JOFVn2
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