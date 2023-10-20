Розвідка Естонії оцінила ситуацію на українському фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Естонії оцінила ситуацію на українському фронті

ЗСУ
Джерело:  ERR

Згідно з даними естонських розвідників, російські загарбники посилили тиск на двох напрямках, а українські воїни проводять рейди в Херсонській області.

Яка ситуація сформувалася на фронті протягом останніх днів

Іноземні розвідники звертають увагу на різке збільшення кількості атак армії РФ, рейди бійців ЗСУ на Херсонському напрямку і постачання боєприпасів до РФ з КНДР.

Як повідомляє Розвідувальний центр Сил оборони Естонії, російські окупанти наростили тиск на двох напрямках: лініях Авдіївка – Мар'їнка і Куп'янськ – Лиман.

Експерти припускають, що ключова ціль країни-агресорки полягає в поверненні втраченої ініціативи.

Наразі загарбники роблять все можливе, щоб позбавити ЗСУ наступального потенціалу.

Окрім того, наголошується, що фіксується накопичення сил РФ на Донбасі.

Це вказує на те, що окупанти не планують послаблювати інтенсивність своїх наступів.

На переконання естонських розвідників, вкрай малоймовірно, що будь-яка зі сторін зможе домогтися прориву на оперативному рівні.

ЗСУ здійснюють рейди на Херсонщині

Також розвідка Естонії заявила, що має інформацію про те, що українські військові почали здійснювати рейди в Херсонській області.

Також вони фіксують ймовірний плацдарм воїнів ЗСУ на лівому березі Дніпра.

Що також важливо розуміти, є дані про стягнення додаткових сил ЗС РФ на цей напрямок.

Це може свідчити про те, що росіяни відчувають загрозу. Ймовірно, мета рейдів ЗСУ полягає у сковуванні російських військ. За останньою інформацією, українці досягають цього, - йдеться в повідомленні.

КНДР передає Росії свої боєприпаси

Окрім того, естонським розвідниками вдалося дізнатися про постачання боєприпасів до Росії з Північної Кореї.

Згідно з останніми даними, у місто Тихорецьк у Краснодарському краї прибуло до 1000 стандартних морських контейнерів із вантажем.

Враховуючи, що один подібний контейнер вміщує 300-350 пострілів до 152-мм гармат, можна припустити, що Росія отримала 300 000-350 000 комплектів боєприпасів.

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