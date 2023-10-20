Разведка Эстонии оценила ситуацию на украинском фронте

Согласно данным эстонских разведчиков, российские захватчики усилили давление на двух направлениях, а украинские воины проводят рейды в Херсонской области.

Какая ситуация сформировалась на фронте за последние дни

Иностранные разведчики обращают внимание на резкое увеличение количества атак армии РФ, рейды бойцов ВСУ на Херсонском направлении и поставки боеприпасов в РФ из КНДР.

Как сообщает Разведывательный центр Сил обороны Эстонии, российские оккупанты нарастили давление на двух направлениях: линиях Авдеевка – Марьинка и Купянск – Лиман.

Эксперты предполагают, что ключевая цель страны-агрессорки состоит в возвращении утраченной инициативы.

В настоящее время захватчики делают все возможное, чтобы лишить ВСУ наступательного потенциала.

Кроме того, указано, что зафиксировано накопление сил РФ на Донбассе.

Это указывает на то, что оккупанты не планируют ослаблять интенсивность своих наступлений.

По мнению эстонских разведчиков, крайне маловероятно, что любая из сторон сможет добиться прорыва на оперативном уровне.

ВСУ совершают рейды в Херсонской области

Также разведка Эстонии заявила, что располагает информацией о том, что украинские военные начали совершать рейды в Херсонской области.

Также они фиксируют вероятный плацдарм воинов ВСУ на левом берегу Днепра.

Что тоже важно понимать, есть данные о стягивании дополнительных сил ВС РФ на это направление.

Это может свидетельствовать о том, что россияне ощущают угрозу. Вероятно, цель рейдов ВСУ состоит в стягивании российских войск. По последней информации, украинцы достигают этого, - сказано в сообщении. Поделиться

КНДР передает России свои боеприпасы

Кроме того, эстонским разведчикам удалось узнать о поставках боеприпасов в Россию из Северной Кореи.

Согласно последним данным, в Тихорецк в Краснодарском крае прибыло до 1000 стандартных морских контейнеров с грузом.