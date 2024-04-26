За словами керівника Центру розвідки армії Естонії, полковника Антса Ківісельга, окупаційна армія РФ намагається використати залишки часу до надходження військової допомоги від США Україні, однак не досягає жодних результатів.

Що відомо про ситуацію на фронті напередодні прибуття військової допомоги від США

Минулий тиждень був відносно інтенсивним в Україні. Кількість російських атак зросла до 100 на добу в першій половині тижня і дещо знизилася в другій, залишившись на рівні 80 атак на добу, — зазначає Ківісельг. Поширити

За його словами, масовані удари окупаційної армії РФ по стратегічних об’єктах в Україні є відчайдушною спробою використати залишки часу до прибуття військової допомоги від США до українських військових.

Глава Центру розвідки Збройних сил Естонії підкреслив, що успіхи окупаційної армії РФ залишаються обмеженими, а загроза обвалу лінії оборони ЗСУ зменшується.

Збройні сили РФ продовжують терористичні бомбардування мирного населення України, як у прикордонних районах, так і шляхом нанесення ударів по більших населених пунктах України. Метою є створення так званої безлюдної санітарної зони. Однак завдяки успішним операціям протиповітряної оборони Україна змогла скоротити використання російських дальніх бомбардувальників для нанесення глибоких ударів, а також знизила інтенсивність бомбардувальників за останній тиждень, — зазначив Ківісельг. Поширити

Яка зброя ЗСУ перетворилась на страшний сон для російських окупантів

За інформацією Forbes, найбільшим страхом російських окупантів у війні проти України стали нічні прильоти БпЛА, які кремлівські загарбники називають “Бабою-Ягою”.

Російські солдати навчилися боятися української "Баби Яги", важких дронів-бомбардувальників, які літають вночі, зависаючи над їхніми позиціями та обрушуючи згори руйнування на танки та позиції піхоти, — зазначається у матеріалі видання. Поширити

Підкреслюється, що легкі дрони демонструють ефективність протягом дня, а більші БпЛА виявляються занадто вразливими перед стрілецькою зброєю.

Отже найкращий час для задіяння важких дронів-бомбардувальників наступає саме вночі.

Самі російські окупанти зізнаються, що гул гвинтів великих українських БпЛА по ночах нагадує їм вереск бензопили.

Журналісти видання підкреслюють, що з початку російські військові злочинці в Україні називали “Бабою-Ягою” лише групу БпЛА-октокоптерів R18, які були на озброєнні підрозділів аеророзвідки ЗСУ.

Але пізніше це стало загальним прізвиськом для всіх українських дронів-бомбардувальників, які прилітають по душі росіян в темний час доби.

На відміну від інших БпЛА, важкі дрони-бомбардувальники є невразливими для російських засобів РЕБ.

Для малих безпілотників — так, але ніщо не врятує від "Баби Яги", — зізнаються російські окупанти. Поширити

За свідченнями росіян, принаймні деякі екземпляри "Баби Яги" оснащуються терміналам Starlink — супутниковий зв’язок заглушити вкрай важко.

Також вивчення збитих екземплярів свідчить, що це справжні витвори технічного мистецтва: електроніка грамотно зібрана за хорошим стандартом і, що важливо, все — українського виробництва, а не китайський продукт під ребрендингом.

Зараз в Україні використовують багато різних моделей нічних бомбардувальників — від перероблених промислових і сільськогосподарських безпілотників DJI до власних українських розробок на кшталт "Аеророзвідка R18", "Кажан 620" та "Вампір".

Оскільки РЕБ проти "Баби Яги" не працює, росіяни знайшли лише два способи зупинити її: FPV-дрони-перехоплювачі та снайпери.

FPV-дрони з нічним баченням атакують Бабу-Ягу у стилі камікадзе, і у відповідь бомбардувальники тепер мають супровід менших безпілотників, щоб знищити перехоплювачі.

Кожен російський піхотний взвод має снайперську групу. Принаймні деякі російські снайпери оснащені тепловізійними прицілами, що дає їм певний шанс вразити "Бабу Ягу".

У міру того, як росіяни намагаються знайти способи протидії, українці вдосконалюють "Бабу Ягу".

Усе більше уваги приділяється питанням непомітності і захисту від перешкод. Тож незабаром "Баба Яга" прилітатиме до росіян "мовчки".