По словам руководителя Центра разведки армии Эстонии, полковника Антса Кивисельга, оккупационная армия РФ пытается использовать остатки времени до поступления военной помощи от США Украине, однако не добивается никаких результатов.

Что известно о ситуации на фронте накануне прибытия военной помощи от США

Прошлая неделя была относительно интенсивной в Украине. Число российских атак выросло до 100 в сутки в первой половине недели и несколько снизилось во второй, оставшись на уровне 80 атак в сутки, — отмечает Кивисельг. Поделиться

По его словам, массированные удары оккупационной армии РФ по стратегическим объектам в Украине — отчаянная попытка использовать остатки времени до прибытия военной помощи от США к украинским военным.

Глава Центра разведки Вооруженных сил Эстонии подчеркнул, что успехи оккупационной армии РФ остаются ограниченными, а угроза обрушения линии обороны ВСУ уменьшается.

Вооруженные силы РФ продолжают террористические бомбардировки мирного населения Украины как в приграничных районах, так и путем нанесения ударов по большим населенным пунктам Украины. Целью является создание так называемой безлюдной санитарной зоны. Однако, благодаря успешным операциям противовоздушной обороны, Украина смогла сократить использование российских дальних бомбардировщиков для нанесения глубоких ударов, а также снизила интенсивность бомбардировщиков за последнюю неделю, — отметил Кивисельг. Поделиться

Какое оружие ВСУ превратилось в страшный сон для российских окупантов

По информации Forbes, самым большим страхом российских оккупантов в войне против Украины стали ночные прилеты БпЛА, которые кремлевские захватчики называют Бабой-Ягой.

Российские солдаты научились бояться украинской "Бабы Яги", тяжелых дронов-бомбардировщиков, которые летают ночью, зависая над их позициями и обрушивая сверху разрушения на танки и позиции пехоты, — отмечается в материале издания. Поделиться

Подчеркивается, что легкие дроны демонстрируют эффективность в течение дня, а большие БПЛА оказываются слишком уязвимыми перед стрелковым оружием.

Так что лучшее время для задействования тяжелых дронов-бомбардировщиков наступает именно ночью.

Сами российские оккупанты признаются, что гул винтов крупных украинских БпЛА по ночам напоминает им визг бензопилы.

Журналисты издания подчеркивают, что с начала российские военные преступники в Украине называли Бабой-Ягой лишь группу БпЛА-октокоптеров R18, которые были на вооружении подразделений аэроразведки ВСУ.

Но позже это стало общим прозвищем для всех украинских дронов-бомбардировщиков, прилетающих по душе россиян в темное время суток.

В отличие от других БпЛА, тяжелые дроны-бомбардировщики неуязвимы для российских средств РЭБ.

Для маленьких беспилотников — да, но ничто не спасет от Бабы Яги, — признаются российские оккупанты. Поделиться

По свидетельству россиян, по крайней мере, некоторые экземпляры "Бабы Яги" оснащаются терминалам Starlink — спутниковую связь заглушить крайне трудно.

Также изучение сбитых экземпляров свидетельствует, что это настоящие произведения технического искусства: электроника грамотно собрана по хорошему стандарту и, что немаловажно, все украинского производства, а не китайский продукт под ребрендингом.

Сейчас в Украине используют много разных моделей ночных бомбардировщиков — от переработанных промышленных и сельскохозяйственных беспилотников DJI до собственных украинских разработок типа "Аэроразведка R18", "Летучая мышь 620" и "Вампир".

Поскольку РЭБ против "Бабы Яги" не работает, россияне нашли только два способа остановить ее: FPV-дроны-перехватчики и снайперы.

FPV-дроны с ночным видением атакуют Бабу-Ягу в стиле камикадзе, и ответные бомбардировщики теперь имеют сопровождение меньших беспилотников, чтобы уничтожить перехватчики.

Каждый русский пехотный взвод имеет снайперскую группу. По крайней мере, некоторые российские снайперы оснащены тепловизионными прицелами, что дает им определенный шанс поразить "Бабу Ягу".

По мере того, как россияне пытаются найти способы противодействия, украинцы усовершенствуют "Бабу Ягу".

Все большее внимание уделяется вопросам незаметности и защиты от помех. Так что скоро "Баба Яга" будет прилетать к россиянам "молча".