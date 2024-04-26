Отмечается, что в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 1 ракету, нанесли 67 авиаударов и совершили 54 обстрела с РСЗО по позициям ВСУ и объектам критической и гражданской инфраструктуры.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 7 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак в районе Серебрянского лесничества Луганской области; населенных пунктов Терны и южнее Заречного Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Спорное и Ивановское Донецкой области, где противник пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 23 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиново Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Пречистовка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.