По информации Генштаба ВСУ, в течение суток украинские военные 79 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ и нанесли российским захватчикам многочисленные потери в живой силе и технике.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 1 ракету, нанесли 67 авиаударов и совершили 54 обстрела с РСЗО по позициям ВСУ и объектам критической и гражданской инфраструктуры.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
На Купянском направлении нашими воинами отражены 7 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак в районе Серебрянского лесничества Луганской области; населенных пунктов Терны и южнее Заречного Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Спорное и Ивановское Донецкой области, где противник пытался улучшить тактическое положение.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 23 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиново Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Пречистовка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.
В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции, 3 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭС, 1 составу материально-технических средств противника.
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