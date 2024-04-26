Зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 1 ракету, завдали 67 авіаударів та здійснили 54 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районі Серебрянського лісництва Луганської області; населених пунктів Терни та південніше Зарічного Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Спірне та Іванівське Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Пречистівка та Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.