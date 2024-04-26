За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби українські військові 79 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ та завдали російським загарбникам численних втрат у живій силі та техніці.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 1 ракету, завдали 67 авіаударів та здійснили 54 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.
На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районі Серебрянського лісництва Луганської області; населених пунктів Терни та південніше Зарічного Донецької області.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Спірне та Іванівське Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Пречистівка та Урожайне Донецької області.
На Оріхівському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції, 3 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 1 складу матеріально-технічних засобів противника.
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