ЗСУ відбили 79 атак армії РФ протягом доби на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили 79 атак армії РФ протягом доби на фронті

Снайпер ЗСУ
Read in English
Джерело:  online.ua

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби українські військові 79 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ та завдали російським загарбникам численних втрат у живій силі та техніці. 

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 1 ракету, завдали 67 авіаударів та здійснили 54 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

  • На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

  • На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районі Серебрянського лісництва Луганської області; населених пунктів Терни та південніше Зарічного Донецької області.

  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Спірне та Іванівське Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове Донецької області.

  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Пречистівка та Урожайне Донецької області.

  • На Оріхівському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

  • На Херсонському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції, 3 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 1 складу матеріально-технічних засобів противника.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ тимчасово виводять з поля бою танки Abrams — AP назвало причину
танк
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В ЗСУ оцінили ситуацію на найгарячіших напрямках фронту
Танк ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В ЗСУ назвали ключові переваги над армією РФ
Військовий ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?