Розвідка США оцінила актуальну стратегію Путіна у війні проти України
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Розвідка США оцінила актуальну стратегію Путіна у війні проти України

Путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін не відмовляється від мети перемогти в Україні. Попри значні втрати та затяжну війну його стратегія залишається незмінною.

Головні тези:

  • Стратегія Володимира Путіна у війні з Україною залишається незмінною.
  • За даними розвідки США, Росія продовжує атакувати Україну та зазнає значних втрат у техніці та особовому складі.
  • Прогнозується продовження російської стратегії у війні з Україною відповідно до звіту розвідки США.

Путін марить перемогою у війні проти України

Про це йдеться у щорічному звіті "Оцінка глобальних загроз — 2025", підготовленому Управлінням воєнної розвідки США для Конгресу США.

За даними розвідки США, Путін майже напевно прагне перемоги в Україні, і його цілі залишаються здебільшого незмінними з початку війни:

  • нейтралітет України,

  • подальший розділ Української держави.

Як повідомляють дані розвідки, за відсутності переговорного врегулювання або, як варіант, потужної західної допомоги, перспективи на полі бою, ймовірно, продовжуватимуть повільно змінюватися на користь Росії до 2025 року, хоча, як уточнили в розвідці, російські здобутки на полі бою сповільнюються та продовжують відбуватися коштом великих втрат особового складу та техніки.

З початку війни Росія втратила щонайменше 10 000 наземних бойових машин, включаючи понад 3000 танків, а також майже 250 літаків і гелікоптерів і понад 10 військово-морських суден. Росія зазнала понад 700 000 втрат серед особового складу під час війни.

Водночас розвідка повідомила, що російські війська нібито продовжують невеликий, поступовий прогрес у захопленні частин Донецької та Луганської областей та поверненні під свій контроль Курської області.

З цією метою Росія ввела понад 10 000 північнокорейських солдатів вздовж Курського виступу для підтримки російських наступальних операцій.

Крім цього, в розвідці США пояснили, що Росія продовжує атакувати критично важливу інфраструктуру України за допомогою ударних безпілотників та ракет далекого радіуса дії.

Хоча Росія й підтверджує свою відкритість до врегулювання шляхом переговорів, вона залишається непохитною у своїх вимогах щодо постконфліктного нейтралітету України, контролю над чисельністю збройних сил України та подальшого поділу української держави. Росія, ймовірно, продовжить свою стратегію.

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