Нелегитимный президент РФ Владимир Путин не отказывается цели победить в Украине. Несмотря на значительные потери и затяжную войну, его стратегия остается неизменной.

Путин грезит победой в войне против Украины

Об этом говорится в ежегодном отчете "Оценка глобальных угроз — 2025", подготовленном Управлением военной разведки США для Конгресса США.

По данным разведки США, Путин почти наверняка стремится к победе в Украине, и его цели остаются в основном неизменными с начала войны:

нейтралитет Украины,

дальнейший раздел Украинского государства.

Как сообщают данные разведки, при отсутствии переговорного урегулирования или, как вариант, мощной западной помощи, перспективы на поле боя, вероятно, будут продолжать медленно меняться в пользу России до 2025 года, хотя, как уточнили в разведке, российские достижения на поле боя замедляются и продолжают происходить на средства крупных.

С начала войны Россия потеряла по меньшей мере 10 000 наземных боевых машин, включая более 3000 танков, а также почти 250 самолетов и вертолетов и более 10 военно-морских судов. Россия понесла более 700 000 потерь среди личного состава во время войны. Поделиться

В то же время, разведка сообщила, что российские войска якобы продолжают небольшой, постепенный прогресс в захвате частей Донецкой и Луганской областей и возвращении под свой контроль Курской области.

С этой целью Россия ввела более 10 000 северокорейских солдат вдоль Курского выступа для поддержки русских наступательных операций.

Кроме того, в разведке США пояснили, что Россия продолжает атаковать критически важную инфраструктуру Украины с помощью ударных беспилотников и ракет дальнего радиуса действия.