Нелегитимный президент РФ Владимир Путин не отказывается цели победить в Украине. Несмотря на значительные потери и затяжную войну, его стратегия остается неизменной.
Главные тезисы
- Стратегия Владимира Путина в войне с Украиной остается неизменной, призвана достичь победы в конфликте.
- Россия продолжает атаковать Украину, несмотря на значительные потери техники и личного состава.
Путин грезит победой в войне против Украины
Об этом говорится в ежегодном отчете "Оценка глобальных угроз — 2025", подготовленном Управлением военной разведки США для Конгресса США.
По данным разведки США, Путин почти наверняка стремится к победе в Украине, и его цели остаются в основном неизменными с начала войны:
нейтралитет Украины,
дальнейший раздел Украинского государства.
Как сообщают данные разведки, при отсутствии переговорного урегулирования или, как вариант, мощной западной помощи, перспективы на поле боя, вероятно, будут продолжать медленно меняться в пользу России до 2025 года, хотя, как уточнили в разведке, российские достижения на поле боя замедляются и продолжают происходить на средства крупных.
В то же время, разведка сообщила, что российские войска якобы продолжают небольшой, постепенный прогресс в захвате частей Донецкой и Луганской областей и возвращении под свой контроль Курской области.
С этой целью Россия ввела более 10 000 северокорейских солдат вдоль Курского выступа для поддержки русских наступательных операций.
Кроме того, в разведке США пояснили, что Россия продолжает атаковать критически важную инфраструктуру Украины с помощью ударных беспилотников и ракет дальнего радиуса действия.
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