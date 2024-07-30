За інформацією високопосадовців з розвідки США, Росія звертається до необізнаних комерційних піар-фірм та американських громадян заради поширення дезінформації стосовно президентських виборів.

Що відомо про нову стратегію Росії щодо втручання у вибори в США

Американська громадськість має знати, що контент, який вони читають в Інтернеті, особливо у соціальних мережах, може бути іноземною пропагандою, навіть якщо здається, що він походить від співвітчизників-американців чи походить зі Сполучених Штатів, - попереджає високопосадовець з Офісу директора Національної розвідки США. Поширити

У розвідці США зазначають, що Росія становить найбільшу загрозу щодо поширення дезінформації стосовно виборів.

Окрім цього там зазначають, ще є також ознаки втручання Ірану і певні обережні дії Китаю.

Підкреслюється, що підконтрольні Кремлю угруповання все частіше використовують послуги комунікаційних компаній з Росії для проведення аутсорсингу частини роботи зі створення пропаганди.

Зокрема, у березні США ввели санкції проти двох таких компаній, які створили фейкові сайти та профілі у соцмережах для поширення кремлівської пропаганди.

У розвідці США пояснюють, що Росія намагається змусити американських громадян поширювати її дезінформацію без сумнівів у її походженні.

Вибори в США

Американські посадовці підкреслюють, що люди набагато частіше довіряють інформації і поширюють те, що на їхню думку надходить з внутрішніх джерел.

Підроблені веб-сайти, створені для імітації американських новинних видань, і згенеровані штучним інтелектом профілі в соціальних мережах, — це лише два методи.

У деяких випадках американці та американські технологічні компанії та засоби масової інформації охоче посилюють і повторюють повідомлення Кремля.

Загроза втручання Росії у вибори в США посилилась

За словами сенатора та керівника комітету з розвідки Сенату Марка Ворнера, його турбує, що цьогоріч США можуть виявитись більш вразливими до поширення іноземної дезінформації, ніж під час виборів 2020 року.

Одним із показників загрози є те, що офіційні особи, які відстежують іноземну дезінформацію, стверджують, що протягом виборчого циклу 2024 року вони видали вдвічі більше попереджень політичним кандидатам, лідерам уряду, виборчим комісіям та іншим особам, які стали мішенню іноземних груп, ніж у циклі виборів 2020 року.

Офіційні особи не розголошують, скільки попереджень було видано або хто їх отримав, але сказали, що значне зростання відображає підвищений інтерес до президентських перегонів з боку супротивників Америки, а також посилені зусилля уряду з виявлення таких загроз і попередження про них.