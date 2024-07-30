Разведка США разоблачила новую стратегию России по вмешательству в выборы
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Политика
Дата публикации

Разведка США разоблачила новую стратегию России по вмешательству в выборы

Выборы в США
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Источник:  AP

По информации высокопоставленных чиновников по разведке США, Россия обращается к неосведомленным коммерческим пиар-фирмам и американским гражданам ради распространения дезинформации относительно президентских выборов.

Главные тезисы

  • Россия разрабатывает новую стратегию вмешательства в выборы США через использование коммерческих пиар-фирм и американских граждан.
  • Разведка США подчеркивает усиливающуюся угрозу вмешательства России в выборы на фоне активного использования коммерческих компаний для распространения кремлевской пропаганды.
  • Американцам необходимо быть бдительными и различать истинную информацию от дезинформации, особенно в социальных сетях, где распространяется иностранная пропаганда.
  • Под контролем Кремля группировки все чаще используют услуги коммуникационных компаний из России для создания пропагандистских материалов.
  • Официальные лица подчеркивают увеличивающуюся уязвимость США к иностранной дезинформации на фоне последних событий и призывают к более активным мерам по выявлению и предотвращению вмешательства в выборы.

Что известно о новой стратегии России по вмешательству в выборы в США

Американская общественность должна знать, что контент, который они читают в Интернете, особенно в социальных сетях, может быть иностранной пропагандой, даже если кажется, что он происходит от соотечественников-американцев или происходит из Соединенных Штатов, - предупреждает чиновник из Офиса директора Национальной разведки США .

В разведке США отмечают, что Россия представляет наибольшую угрозу распространению дезинформации относительно выборов.

Кроме этого там отмечают, есть еще признаки вмешательства Ирана и определенные осторожные действия Китая.

Подчеркивается, что подконтрольные Кремлю группировки все чаще используют услуги коммуникационных компаний из России для проведения аутсорсинга части работы по созданию пропаганды.

В марте США ввели санкции против двух таких компаний, которые создали фейковые сайты и профили в соцсетях для распространения кремлевской пропаганды.

В разведке США объясняют, что Россия пытается заставить американских граждан распространять ее дезинформацию без сомнений в ее происхождении.

РФ уже распространяет дезинформацию и вмешивается в выборы в США
Выборы в США

Американские чиновники подчеркивают, что люди гораздо чаще доверяют информации и распространяют то, что по их мнению, поступает из внутренних источников.

Поддельные веб-сайты, созданные для имитации американских новостных изданий, и сгенерированные искусственным интеллектом профили в социальных сетях, это всего два метода.

В некоторых случаях американцы и американские технологические компании и СМИ охотно усиливают и повторяют сообщения Кремля.

Угроза вмешательства России в выборы в США усилилась

По словам сенатора и руководителя комитета по разведке Сената Марка Уорнера, его беспокоит, что в этом году США могут оказаться более уязвимыми к распространению иностранной дезинформации, чем на выборах 2020 года.

Одним из показателей угрозы является то, что официальные лица, отслеживающие иностранную дезинформацию, утверждают, что в течение избирательного цикла 2024 они выдали вдвое больше предупреждений политическим кандидатам, лидерам правительства, избирательным комиссиям и другим лицам, которые стали мишенью иностранных групп, чем в цикле выборов 2020г.

Официальные лица не разглашают, сколько предупреждений было выдано или кто их получил, но сказали, что значительный рост отражает повышенный интерес к президентской гонке со стороны противников Америки, а также усиленные усилия правительства по выявлению таких угроз и предупреждению о них.

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