По информации высокопоставленных чиновников по разведке США, Россия обращается к неосведомленным коммерческим пиар-фирмам и американским гражданам ради распространения дезинформации относительно президентских выборов.
Главные тезисы
- Россия разрабатывает новую стратегию вмешательства в выборы США через использование коммерческих пиар-фирм и американских граждан.
- Разведка США подчеркивает усиливающуюся угрозу вмешательства России в выборы на фоне активного использования коммерческих компаний для распространения кремлевской пропаганды.
- Американцам необходимо быть бдительными и различать истинную информацию от дезинформации, особенно в социальных сетях, где распространяется иностранная пропаганда.
- Под контролем Кремля группировки все чаще используют услуги коммуникационных компаний из России для создания пропагандистских материалов.
- Официальные лица подчеркивают увеличивающуюся уязвимость США к иностранной дезинформации на фоне последних событий и призывают к более активным мерам по выявлению и предотвращению вмешательства в выборы.
Что известно о новой стратегии России по вмешательству в выборы в США
В разведке США отмечают, что Россия представляет наибольшую угрозу распространению дезинформации относительно выборов.
Кроме этого там отмечают, есть еще признаки вмешательства Ирана и определенные осторожные действия Китая.
Подчеркивается, что подконтрольные Кремлю группировки все чаще используют услуги коммуникационных компаний из России для проведения аутсорсинга части работы по созданию пропаганды.
В марте США ввели санкции против двух таких компаний, которые создали фейковые сайты и профили в соцсетях для распространения кремлевской пропаганды.
В разведке США объясняют, что Россия пытается заставить американских граждан распространять ее дезинформацию без сомнений в ее происхождении.
Американские чиновники подчеркивают, что люди гораздо чаще доверяют информации и распространяют то, что по их мнению, поступает из внутренних источников.
Поддельные веб-сайты, созданные для имитации американских новостных изданий, и сгенерированные искусственным интеллектом профили в социальных сетях, это всего два метода.
В некоторых случаях американцы и американские технологические компании и СМИ охотно усиливают и повторяют сообщения Кремля.
Угроза вмешательства России в выборы в США усилилась
По словам сенатора и руководителя комитета по разведке Сената Марка Уорнера, его беспокоит, что в этом году США могут оказаться более уязвимыми к распространению иностранной дезинформации, чем на выборах 2020 года.
Одним из показателей угрозы является то, что официальные лица, отслеживающие иностранную дезинформацию, утверждают, что в течение избирательного цикла 2024 они выдали вдвое больше предупреждений политическим кандидатам, лидерам правительства, избирательным комиссиям и другим лицам, которые стали мишенью иностранных групп, чем в цикле выборов 2020г.
Официальные лица не разглашают, сколько предупреждений было выдано или кто их получил, но сказали, что значительный рост отражает повышенный интерес к президентской гонке со стороны противников Америки, а также усиленные усилия правительства по выявлению таких угроз и предупреждению о них.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-