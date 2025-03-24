Арестованный мэр Стамбула Имамоглу стал кандидатом в президенты Турции

Экрем Имамоглу стал кандидатом в президенты Турции

В праймериз Республиканской народной партии приняли участие 15 миллионов граждан Турции — почти четверть всех зарегистрированных в стране избирателей. Причем 13,2 миллиона из них выразили поддержку Имамоглу — он был единственным кандидатом.

Глава СНП Озгюр Озель призвал действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести досрочные выборы — и сразиться за президентство с Имамоглу. По его словам, этому не помешает арест Имамоглу, поскольку он не осужден.

Турецкие политические аналитики называют мэра Стамбула основным соперником Эрдогана. Арест Имамоглу за несколько дней до праймериз восприняли как попытку устранить конкурента.

Из-за ареста Имамоглы Турцией ширятся масштабные протесты. Вечером 23 марта в Анкаре демонстранты скандировали, что «Турцией управляет произвол». В акцию вмешалась полиция и начались задержания. Поделиться

Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии. Его считали основным соперником действующего президента Реджепа Эрдогана на следующих президентских выборах в 2028 году.

Однако 18 марта диплом о высшем образовании Имамоглу аннулировали — якобы из-за найденных нарушений технического характера. Наличие диплома — обязательное условие для выдвижения своей кандидатуры на выборах президента.

Имамоглу дважды выбирали мэром Стамбула — в 2019 и 2023 годах. Тогда он победил кандидатов от руководящей консервативной партии справедливости и развития Реджепа Эрдогана. Президент Турции тоже начал свою политическую карьеру с должности мэра Стамбула в 1990-х годах и неоднократно говорил: «Кто владеет Стамбулом, владеет всей Турцией».

19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по делу о коррупции. А 23 марта суд постановил оставить его под арестом до окончания судебного процесса.

Имамоглу обвиняют в взяточничестве и пособничестве террористической организации — речь идет о запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Также в стамбульской прокуратуре заявили, что Имамоглу якобы был «лидером криминальной группировки» и занимался вымогательством, мошенничеством и взяточничеством.