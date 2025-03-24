Заарештований мер Стамбула Імамоглу став кандидатом у президенти Туреччини

Екрем Імамоглу став кандидатом у президенти Туреччини

У праймеріз Республіканської народної партії взяли участь 15 мільйонів громадян Туреччини — це майже чверть усіх зареєстрованих у країні виборців. Причому 13,2 мільйона з них висловили підтримку Імамоглу — він був єдиним кандидатом.

Голова РНП Озгюр Озель закликав чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана провести дострокові вибори — і поборотися за президентство з Імамоглу. За його словами, цьому не завадить арешт Імамоглу, оскільки він не засуджений.

Турецькі політичні аналітики називають мера Стамбулу основним суперником Ердогана. Тож арешт Імамоглу за кілька днів до праймеріз сприйняли як спробу усунути конкурента.

Через арешт Імамоглу Туреччиною ширяться масштабні протести. Увечері 23 березня в Анкарі демонстранти скандували, що «Туреччиною управляє свавілля». В акцію втрутилася поліція і почалися затримання. Поширити

Імамоглу — один із лідерів опозиційної Республіканської народної партії. Його вважали основним суперником чинного президента Реджепа Ердогана на наступних президентських виборах у 2028 році.

Однак 18 березня диплом про вищу освіту Імамоглу анулювали — нібито через знайдені порушення технічного характеру. Наявність диплома — обовʼязкова умова для висування своєї кандидатури на виборах президента.

Імамоглу двічі обирали мером Стамбулу — у 2019 та 2023 роках. Тоді він переміг кандидатів від керівної консервативної Партії справедливості та розвитку Реджепа Ердогана. Президент Туреччини теж розпочав свою політичну карʼєру з посади мера Стамбулу в 1990-х роках і неодноразово казав: «Хто володіє Стамбулом — володіє всією Туреччиною».

19 березня мера Стамбулу Екрема Імамоглу затримали у справі про корупцію. А вже 23 березня суд постановив залишити його під арештом до закінчення судового процесу.

Імамоглу закидають хабарництво та пособництво терористичній організації — йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану. Також у стамбульській прокуратурі заявили, що Імамоглу нібито був «лідером кримінального угруповання» і займався вимаганням, шахрайством і хабарництвом.