Армия РФ атаковала Тернополь — в городе перебои со светом и водой
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Тернополь — в городе перебои со светом и водой

Армия РФ атаковала Тернополь — в городе перебои со светом и водой
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Источник:  online.ua

Ночью 26 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю. В частности, оккупанты повредили объект критической инфраструктуры.

Главные тезисы

  • Армия РФ атаковала Тернополь, повредив объекты критической инфраструктуры и вызвав перебои в электроснабжении
  • Медицинские учреждения и образовательные заведения Тернополя работают в обычном режиме, обеспечивая горожан качественными услугами
  • Пункты обогрева в городе открыты для граждан, нуждающихся в помощи с обогревом после атаки
  • Централизованное водоснабжение в Тернополе должно быть восстановлено до утра, а газоснабжение работает в штатном режиме
  • Школы и детские сады Тернополя функционируют без изменений, а транспортная сеть временно переведена на автобусы из-за отсутствия троллейбусов

Какая ситуация в Тернополе

Отмечается, что ночью в Тернополе прогремели взрывы, после чего в горожан и населенных пунктах вблизи областного центра исчезло электроснабжение.

Как сообщил глава ОВА Вячеслав Негода, во время ночной атаки вражеские БПЛА повредили один из объектов критической инфраструктуры. К счастью, человеческих жертв нет. На месте работают пожарные и полиция.

В настоящее время в Тернополе и других населенных пунктах отсутствует стабильное электроснабжение. Соответствующие службы уже работают над устранением проблемы.

По обновленной информации, в 7:00 централизованное водоснабжение должно восстановиться у всех потребителей в Тернополе.

Газоснабжение всех потребителей в городе обеспечивается в штатном режиме. Что касается теплоснабжения, то большинство котельных функционируют, их работа также будет поддерживаться генераторами.

Также сообщается, что индивидуальные тепловые пункты будут отключены, а тепло будут подавать в дома напрямую.

Школы и детские сады сегодня будут работать в обычном режиме.

Медицинские учреждения в Тернополе работают в обычном режиме. Отмечается, что в случае необходимости учреждения обеспечены генераторами.

Также в Тернополе временно не будут курсировать троллейбусы. Им на смену выйдут на маршруты автобусы.

Вместо троллейбуса №11 будут работать крупногабаритные автобусы, на другие маршруты выедет максимальное количество транспорта, — рассказал Надал.

В Тернополе будут работать пункты обогрева

В Тернополе снова будут работать пункты обогрева. Они откроются с 08:00 по адресам:

  • ул. Николая Лысенко, 8 — Тернопольский городской территориальный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг),

  • просп. Злуки, 45 — КП "Тернопольский центр досуга и молодежных инициатив им. Довженко",

  • Привокзальная площадь, 1 — вокзал станции "Тернополь",

  • ул. Федьковича.11 — КЗ "Детский — юношеский пластовый центр".

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