Армия РФ атаковала Тернополь — в городе перебои со светом и водой

Ночью 26 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю. В частности, оккупанты повредили объект критической инфраструктуры.

Какая ситуация в Тернополе

Отмечается, что ночью в Тернополе прогремели взрывы, после чего в горожан и населенных пунктах вблизи областного центра исчезло электроснабжение.

Как сообщил глава ОВА Вячеслав Негода, во время ночной атаки вражеские БПЛА повредили один из объектов критической инфраструктуры. К счастью, человеческих жертв нет. На месте работают пожарные и полиция.

В настоящее время в Тернополе и других населенных пунктах отсутствует стабильное электроснабжение. Соответствующие службы уже работают над устранением проблемы.

По обновленной информации, в 7:00 централизованное водоснабжение должно восстановиться у всех потребителей в Тернополе.

Газоснабжение всех потребителей в городе обеспечивается в штатном режиме. Что касается теплоснабжения, то большинство котельных функционируют, их работа также будет поддерживаться генераторами.

Также сообщается, что индивидуальные тепловые пункты будут отключены, а тепло будут подавать в дома напрямую.

Школы и детские сады сегодня будут работать в обычном режиме.

Медицинские учреждения в Тернополе работают в обычном режиме. Отмечается, что в случае необходимости учреждения обеспечены генераторами.

Также в Тернополе временно не будут курсировать троллейбусы. Им на смену выйдут на маршруты автобусы.

Вместо троллейбуса №11 будут работать крупногабаритные автобусы, на другие маршруты выедет максимальное количество транспорта, — рассказал Надал. Поделиться

В Тернополе будут работать пункты обогрева

В Тернополе снова будут работать пункты обогрева. Они откроются с 08:00 по адресам: