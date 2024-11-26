Армия РФ атаковала Тернополь — в городе перебои со светом и водой

Ночью 26 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю. В частности, оккупанты повредили объект критической инфраструктуры.
Главные тезисы
- Армия РФ атаковала Тернополь, повредив объекты критической инфраструктуры и вызвав перебои в электроснабжении
- Медицинские учреждения и образовательные заведения Тернополя работают в обычном режиме, обеспечивая горожан качественными услугами
- Пункты обогрева в городе открыты для граждан, нуждающихся в помощи с обогревом после атаки
- Централизованное водоснабжение в Тернополе должно быть восстановлено до утра, а газоснабжение работает в штатном режиме
- Школы и детские сады Тернополя функционируют без изменений, а транспортная сеть временно переведена на автобусы из-за отсутствия троллейбусов
Какая ситуация в Тернополе
Отмечается, что ночью в Тернополе прогремели взрывы, после чего в горожан и населенных пунктах вблизи областного центра исчезло электроснабжение.
Как сообщил глава ОВА Вячеслав Негода, во время ночной атаки вражеские БПЛА повредили один из объектов критической инфраструктуры. К счастью, человеческих жертв нет. На месте работают пожарные и полиция.
В настоящее время в Тернополе и других населенных пунктах отсутствует стабильное электроснабжение. Соответствующие службы уже работают над устранением проблемы.
По обновленной информации, в 7:00 централизованное водоснабжение должно восстановиться у всех потребителей в Тернополе.
Газоснабжение всех потребителей в городе обеспечивается в штатном режиме. Что касается теплоснабжения, то большинство котельных функционируют, их работа также будет поддерживаться генераторами.
Также сообщается, что индивидуальные тепловые пункты будут отключены, а тепло будут подавать в дома напрямую.
Школы и детские сады сегодня будут работать в обычном режиме.
Медицинские учреждения в Тернополе работают в обычном режиме. Отмечается, что в случае необходимости учреждения обеспечены генераторами.
Также в Тернополе временно не будут курсировать троллейбусы. Им на смену выйдут на маршруты автобусы.
В Тернополе будут работать пункты обогрева
В Тернополе снова будут работать пункты обогрева. Они откроются с 08:00 по адресам:
ул. Николая Лысенко, 8 — Тернопольский городской территориальный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг),
просп. Злуки, 45 — КП "Тернопольский центр досуга и молодежных инициатив им. Довженко",
Привокзальная площадь, 1 — вокзал станции "Тернополь",
ул. Федьковича.11 — КЗ "Детский — юношеский пластовый центр".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-