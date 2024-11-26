Армія РФ атакувала Тернопіль — у місті перебої зі світлом та водою

Яка ситуація у Тернополі

Зазначається, що вночі у Тернополі прогриміли вибухи, після чого в містян та в населених пунктах поблизу обласного центру зникло електропостачання.

Як повідомив голова ОВА В’ячеслав Негода, під час нічної атаки ворожі БПЛА пошкодили один з об'єктів критичної інфраструктури. На щастя, людських жертв немає. На місці працюють пожежники та поліція.

Наразі у Тернополі та інших населених пунктах відсутнє стабільне електропостачання. Відповідні служби уже працюють над усуненням проблеми.

За оновленою інформацією, о 7.00 централізоване водопостачання повинне відновитися в усіх споживачів у Тернополі.

Газопостачання усіх споживачів у місті забезпечується у штатному режимі. Що стосується теплопостачання, то більшість котелень — функціонують, їх робота також підтримуватиметься генераторами.

Також повідомляється, що індивідуальні теплові пункти будуть відключені, а тепло подаватимуть до будинків напряму.

Школи та дитячі садки у Тернополі сьогодні будуть працювати у звичайному режимі.

Медичні заклади у Тернополі працюють у звичайному режимі. Зазначається, що у разі потреби заклади забезпечені генераторами.

Також у Тернополі тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. Їм на заміну вийдуть на маршрути автобуси.

Замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту, — розповів Надал. Поширити

У Тернополі працюватимуть пункти обігріву

У Тернополі знову працюватимуть пункти обігріву. Вони відкриються з 08.00 за адресами: