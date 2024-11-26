Армія РФ атакувала Тернопіль — у місті перебої зі світлом та водою

Вночі 26 листопада російські війська завдали удару по Тернополю. Зокрема окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.
Головні тези:
- Російська армія атакувала Тернопіль, призвівши до пошкодження об'єктів критичної інфраструктури
- У місті зникло електропостачання, але служби працюють над усуненням проблеми
- Централізоване водопостачання має бути відновлено до 7:00, а газопостачання працює у штатному режимі
- Тернопільські школи, дитячі садки та медичні заклади працюють у звичайному режимі
- Пункти обігріву вже відкриті для громадян, які потребують допомоги з обігрівом
Яка ситуація у Тернополі
Зазначається, що вночі у Тернополі прогриміли вибухи, після чого в містян та в населених пунктах поблизу обласного центру зникло електропостачання.
Як повідомив голова ОВА В’ячеслав Негода, під час нічної атаки ворожі БПЛА пошкодили один з об'єктів критичної інфраструктури. На щастя, людських жертв немає. На місці працюють пожежники та поліція.
Наразі у Тернополі та інших населених пунктах відсутнє стабільне електропостачання. Відповідні служби уже працюють над усуненням проблеми.
За оновленою інформацією, о 7.00 централізоване водопостачання повинне відновитися в усіх споживачів у Тернополі.
Газопостачання усіх споживачів у місті забезпечується у штатному режимі. Що стосується теплопостачання, то більшість котелень — функціонують, їх робота також підтримуватиметься генераторами.
Також повідомляється, що індивідуальні теплові пункти будуть відключені, а тепло подаватимуть до будинків напряму.
Школи та дитячі садки у Тернополі сьогодні будуть працювати у звичайному режимі.
Медичні заклади у Тернополі працюють у звичайному режимі. Зазначається, що у разі потреби заклади забезпечені генераторами.
Також у Тернополі тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. Їм на заміну вийдуть на маршрути автобуси.
У Тернополі працюватимуть пункти обігріву
У Тернополі знову працюватимуть пункти обігріву. Вони відкриються з 08.00 за адресами:
вул. Миколи Лисенка, 8 — Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг),
просп. Злуки, 45 — КП "Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка",
Привокзальний майдан, 1 — вокзал станції "Тернопіль",
вул. Федьковича.11 — КЗ "Дитячий — юнацький пластовий центр".
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