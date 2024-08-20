У Тернополі спалахнув промисловий обʼєкт після атаки РФ

20 серпня окупанти РФ завдали удару по промисловому об'єкту у Тернополі. Наразі внаслідок атаки спалахнула пожежа.
Головні тези:
- У Тернополі сталася пожежа на промисловому об'єкті внаслідок атаки окупантів РФ.
- До гасіння пожежі залучено понад 90 рятувальників та понад 20 одиниць техніки, включаючи пожежні поїзди.
- Станом на зараз немає постраждалих від пожежі, але рекомендовано обмежити перебування на вулиці та бути обережними з продуктами.
- Сили ППО України успішно збили 25 дронів та три ракети при атаках РФ на Україну.
Що відомо про пожежу в Тернополі
Зазначається, що удар було здійснено вночі 20 серпня. На місці працювали усі відповідні спецслужби.
До гасіння пожежі залучили понад 90 рятувальників та понад 20 одиниць техніки. Також залучено 2 пожежні поїзди з Тернополя та Львова.
У Тернопільській ОДА закликали жителів без потреби не виходити з дому, максимально обмежити перебування дітей на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях, ретельно мити продукти, принесені з двору.
Головний державний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук повідомила, що станом на зараз перевищення шкідливих речовин у повітрі та воді експрес-методом не виявлено.
Сили ППО збили 25 дронів та три ракети під час атаки РФ на Україну
Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, у результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 28 повітряних цілей.
Зокрема, знищили:
1 крилату ракету "Іскандер-К",
2 керовані авіаційні ракети Х-59,
25 ударних БпЛА "Shahed-131/136"
Російські повітряні цілі збивали у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.
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