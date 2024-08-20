У Тернополі спалахнув промисловий обʼєкт після атаки РФ

Що відомо про пожежу в Тернополі

Зазначається, що удар було здійснено вночі 20 серпня. На місці працювали усі відповідні спецслужби.

До гасіння пожежі залучили понад 90 рятувальників та понад 20 одиниць техніки. Також залучено 2 пожежні поїзди з Тернополя та Львова.

Також повідомляється, що постраждалих унаслідок влучання немає. Станом на цю мить перевищення шкідливих речовин у повітрі та воді не виявлено, проте деякі заміри потребують додаткового часу. Відомо, що хмара випарів рухається в південно-західному напрямку за вітром. Поширити

У Тернопільській ОДА закликали жителів без потреби не виходити з дому, максимально обмежити перебування дітей на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях, ретельно мити продукти, принесені з двору.

Головний державний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук повідомила, що станом на зараз перевищення шкідливих речовин у повітрі та воді експрес-методом не виявлено.

Але є сліди продуктів згоряння СО2, а також хлоровмісних речовин, які не перевищують допустимих концентрацій в атмосферному повітрі. Наступні заміри будуть проводитись — на вміст формальдегідів та фенолів. Але ці заміри потребують більш тривалого часу… До уточнених досліджень атмосферного повітря та води ми рекомендуємо утриматись від тривалого перебування на свіжому повітрі, бажано тримати дітей зараз в приміщеннях з закритими вікнами, — сказала Оксана Чайкук. Поширити

Сили ППО збили 25 дронів та три ракети під час атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, у результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 28 повітряних цілей.

Зокрема, знищили:

1 крилату ракету "Іскандер-К",

2 керовані авіаційні ракети Х-59,

25 ударних БпЛА "Shahed-131/136"

Російські повітряні цілі збивали у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.