У Тернополі спалахнув промисловий обʼєкт після атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Тернополі спалахнув промисловий обʼєкт після атаки РФ

ДСНС України
У Тернополі спалахнув промисловий обʼєкт після атаки РФ
Read in English

20 серпня окупанти РФ завдали удару по промисловому об'єкту у Тернополі. Наразі внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Головні тези:

  • У Тернополі сталася пожежа на промисловому об'єкті внаслідок атаки окупантів РФ.
  • До гасіння пожежі залучено понад 90 рятувальників та понад 20 одиниць техніки, включаючи пожежні поїзди.
  • Станом на зараз немає постраждалих від пожежі, але рекомендовано обмежити перебування на вулиці та бути обережними з продуктами.
  • Сили ППО України успішно збили 25 дронів та три ракети при атаках РФ на Україну.

Що відомо про пожежу в Тернополі

Зазначається, що удар було здійснено вночі 20 серпня. На місці працювали усі відповідні спецслужби.

До гасіння пожежі залучили понад 90 рятувальників та понад 20 одиниць техніки. Також залучено 2 пожежні поїзди з Тернополя та Львова.

Також повідомляється, що постраждалих унаслідок влучання немає. Станом на цю мить перевищення шкідливих речовин у повітрі та воді не виявлено, проте деякі заміри потребують додаткового часу. Відомо, що хмара випарів рухається в південно-західному напрямку за вітром.

У Тернопільській ОДА закликали жителів без потреби не виходити з дому, максимально обмежити перебування дітей на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях, ретельно мити продукти, принесені з двору.

Головний державний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук повідомила, що станом на зараз перевищення шкідливих речовин у повітрі та воді експрес-методом не виявлено.

Але є сліди продуктів згоряння СО2, а також хлоровмісних речовин, які не перевищують допустимих концентрацій в атмосферному повітрі. Наступні заміри будуть проводитись — на вміст формальдегідів та фенолів. Але ці заміри потребують більш тривалого часу… До уточнених досліджень атмосферного повітря та води ми рекомендуємо утриматись від тривалого перебування на свіжому повітрі, бажано тримати дітей зараз в приміщеннях з закритими вікнами, — сказала Оксана Чайкук.

Сили ППО збили 25 дронів та три ракети під час атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, у результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 28 повітряних цілей.

Зокрема, знищили:

  • 1 крилату ракету "Іскандер-К",

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59,

  • 25 ударних БпЛА "Shahed-131/136"

Російські повітряні цілі збивали у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Окупанти запускали свої ракети з Воронезької, Брянської та Курської областей РФ, а також з території тимчасово окупованої Запорізької області. Дрони випустили з районів російських міст Приморсько-Ахтарськ, Єйськ та Курськ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала Мирноград на Донеччині. Загинула жінка
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Армія РФ атакувала Мирноград на Донеччині. Загинула жінка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 25 дронів та три ракети під час атаки РФ на Україну
Микола Олещук
Сили ППО збили 25 дронів та три ракети під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Військові РФ атакували енергетичні обʼєкти Сумщині під час обстрілу України
Сумська ОВА
Військові РФ атакували енергетичні обʼєкти Сумщині під час обстрілу України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?