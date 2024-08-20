В Тернополе вспыхнул промышленный объект после атаки РФ

20 августа оккупанты РФ нанесли удар по промышленному объекту в Тернополе. В результате атаки вспыхнул пожар.
Главные тезисы
- После атаки РФ в Тернополе вспыхнул пожар на промышленном объекте, который удалось ликвидировать совместными усилиями спецслужб и спасателей.
- Следы продуктов сгорания в воздухе обнаружены, однако их концентрации не превышают допустимых норм, но проводятся дополнительные замеры для оценки вредных веществ.
- Главный государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности и ограничить пребывание на улице.
- Силы ПВО Украины успешно сбили 25 дронов и три ракеты, выпущенные оккупантами.
Что известно о пожаре в Тернополе
Отмечается, что удар был нанесен ночью 20 августа. На месте работали все соответствующие спецслужбы.
К тушению пожара привлекли более 90 спасателей и более 20 единиц техники. Также привлечены 2 пожарных поезда из Тернополя и Львова.
В Тернопольской ОГА призвали жителей без необходимости не выходить из дома, максимально ограничить пребывание детей на улице, закрыть окна в помещениях, тщательно мыть продукты, принесенные со двора.
Главный государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук сообщила, что по состоянию на данный момент превышение вредных веществ в воздухе и воде экспресс-методом не обнаружено.
Силы ПВО сбили 25 дронов и три ракеты во время атаки РФ на Украину
Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, в результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 28 воздушных целей.
В частности, уничтожили:
1 крылатую ракету "Искандер-К",
2 управляемые авиационные ракеты Х-59,
25 ударных БпЛА "Shahed-131/136"
Российские воздушные цели сбивались в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.
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