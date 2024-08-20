В Тернополе вспыхнул промышленный объект после атаки РФ

20 августа оккупанты РФ нанесли удар по промышленному объекту в Тернополе. В результате атаки вспыхнул пожар.

Что известно о пожаре в Тернополе

Отмечается, что удар был нанесен ночью 20 августа. На месте работали все соответствующие спецслужбы.

К тушению пожара привлекли более 90 спасателей и более 20 единиц техники. Также привлечены 2 пожарных поезда из Тернополя и Львова.

Также сообщается, что пострадавших в результате попадания нет. На данный момент превышение вредных веществ в воздухе и воде не обнаружено, однако некоторые замеры требуют дополнительного времени. Известно, что облако испарений движется в юго-западном направлении по ветру. Поделиться

В Тернопольской ОГА призвали жителей без необходимости не выходить из дома, максимально ограничить пребывание детей на улице, закрыть окна в помещениях, тщательно мыть продукты, принесенные со двора.

Главный государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук сообщила, что по состоянию на данный момент превышение вредных веществ в воздухе и воде экспресс-методом не обнаружено.

Но есть следы продуктов сгорания СО2, а также хлорсодержащих веществ, не превышающих допустимые концентрации в атмосферном воздухе. Следующие замеры будут проводиться на содержание формальдегидов и фенолов. Но эти замеры нуждаются в более длительном времени… До уточненных исследований атмосферного воздуха и воды мы рекомендуем воздержаться от длительного пребывания на свежем воздухе, желательно держать детей в помещениях с закрытыми окнами, — сказала Оксана Чайкук. Поделиться

Силы ПВО сбили 25 дронов и три ракеты во время атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, в результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 28 воздушных целей.

В частности, уничтожили:

1 крылатую ракету "Искандер-К",

2 управляемые авиационные ракеты Х-59,

25 ударных БпЛА "Shahed-131/136"

Российские воздушные цели сбивались в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.