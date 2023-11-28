Армия РФ ночью ударила ракетой по Кривому Рогу

Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу ночью 28 ноября. Информация по разрушениям уточняется.

Что известно об обстреле Кривого Рога

Ночью агрессор ударил ракетой по городу Кривой Рог. Все детали сейчас устанавливаются.

Кроме того, из тяжелой артиллерии российские оккупанты обстреляли Марганецкую общину Никопольского района. Прошло без погибших и пострадавших. Информация по разрушениям уточняется.

По словам главы ОВА, на остальной территории области было спокойно, без вражеских атак.

Обстрелы Кривого Рога

Российские военные периодически обстреливают Кривой Рог. Они делают это с применением крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.

Так, российские террористы в ночь на 23 ноября атаковали Днепропетровскую область. Одну из ракет направили на объект инфраструктуры в Криворожском районе.

В конце сентября Кривой Рог подвергся ракетной атаке россиян. Тогда оккупанты обстреляли одно из предприятий города. Они нанесли удар с применением баллистики.

Известно, что были повреждены три частных дома и два хозяйственных постройки. Разбиты 40 солнечных панелей. Разрушено не эксплуатировавшееся здание и линии электропередач.

Также в октябре россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеского удара погиб человек.