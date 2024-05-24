Авиация Сил обороны Украины поразила 16 районов сосредоточения подразделений армии РФ

Ракетные войска и артиллерия ВСУ попали также по району сосредоточения личного состава, двум объектам инфраструктуры противника и осуществили отдаленное минирование одного района.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 19.30 24.05.2024 по российскому вторжению надана Генеральным штабом ВСУ.

С начала суток количество боевых столкновений на фронте российско-украинской войны возросло до 77. Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы прорвать нашу оборону, стачивают в этих попытках свой наступательный потенциал.

На Харьковском направлении враг 12 раз пытался потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурмовых действия продолжаются. Ситуация в районе Волчанская напряженная, но контролируемая силами обороны. Российская армия сегодня развязала по этому населенному пункту воздушный террор: по городу прилетело уже в общей сложности восемь управляемых авиабомб. Еще двумя КАБами противник избивал по району Белого Колодца, один авиаудар нанес по Малой Даниловке.

На Купянском направлении продолжаются шесть боевых столкновений с 18 с начала дня.

На Краматорском направлении в настоящее время происходит одно сражение. Всего за сегодня здесь произошло 12 боевых столкновений.

Потери российских захватчиков на Краматорском направлении с начала суток составляют: в живой силе — 25 человек убитыми и ранеными, в вооружении и военной технике — шесть единиц. Уничтожен один автомобиль окупантов, поражено — пушку, наземную станцию управления дронами, два автомобиля и одну единицу спецтехники. Поделиться

На Покровском направлении произошло уже 14 боевых столкновений. Противник при поддержке авиации пытается направить основные штурмовые усилия в районе населенных пунктов Новоалександровка и Новоселовка Первая. Ситуация контролируется нашими воинами.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Украинские войска принимают меры по удержанию позиций, осуществляют контратакующие действия и уничтожают врага.

Наша авиация в течение дня поразила 16 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, два объекта инфраструктуры и осуществили отдаленное минирование одного района.