Азербайджан отправил Украине первую партию гуманитарного груза с электрооборудованием

Азербайджанская Республика отправила в Украину первую партию очередного гуманитарного груза, состоящего из электрического оборудования.
Главные тезисы
- Азербайджан отправил в Украину гуманитарный груз с электрическим оборудованием для поддержания стабильного электроснабжения в регионах, пострадавших от войны.
- В состав гуманитарной помощи вошло более 90 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также генераторы и трансформаторы.
- Общая стоимость гуманитарной помощи оказанной Украине уже превысила 44 млн долларов, включая помощь в восстановлении и реконструкции.
Украина получит гуманитарный груз от Азербайджана
Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство "Азертадж" со ссылкой на спикера Министерства энергетики АР Джахида Микаилова.
Груз был отправлен с территории Сумгаитского технологического парка. Первая партия оборудования отправлена конвоем из 10 грузовиков. В состав гуманитарного груза вошло около 90 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 25 генераторов и 7 комплектов трансформаторов, предназначенных для поддержки в восстановлении стабильного электроснабжения в регионах, пострадавших от продолжающейся в Украине войны.
Следующую партию планируют отправить в ближайшие дни. Помощь организована на основании обращений украинской стороны, ее общая стоимость составляет 2 млн. дол.
Утверждается, что общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Украине в условиях войны, включая помощь в восстановлении и реконструкции, уже превысила 44 млн дол.
