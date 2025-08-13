Азербайджан отправил Украине первую партию гуманитарного груза с электрооборудованием

Украина получит гуманитарный груз от Азербайджана

Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство "Азертадж" со ссылкой на спикера Министерства энергетики АР Джахида Микаилова.

Груз был отправлен с территории Сумгаитского технологического парка. Первая партия оборудования отправлена конвоем из 10 грузовиков. В состав гуманитарного груза вошло около 90 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 25 генераторов и 7 комплектов трансформаторов, предназначенных для поддержки в восстановлении стабильного электроснабжения в регионах, пострадавших от продолжающейся в Украине войны.

Следующую партию планируют отправить в ближайшие дни. Помощь организована на основании обращений украинской стороны, ее общая стоимость составляет 2 млн. дол.

Азербайджан ранее уже посылал Украине гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением. Поделиться

Утверждается, что общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Украине в условиях войны, включая помощь в восстановлении и реконструкции, уже превысила 44 млн дол.