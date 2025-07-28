Украина впервые будет импортировать газ из Азербайджана по Трансбалканскому маршруту

Группа "Нафтогаз" заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа. Его снабжение осуществляют через Болгарию и Румынию.

Украина впервые будет импортировать газ из Азербайджана

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Группа впервые подписала соглашение с SOCAR Energy Ukraine об импорте газа в Азербайджан. Его доставки будут осуществлять по Трансбалканскому маршруту: через Болгарию, Румынию и к украинской границе.

Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству. Поделиться

Ранее операторы газотранспортных систем Польши и Украины договорились о временном увеличении гарантированной мощности для импорта газа в Украину — с 6,4 до 12,4 млн кубометров в сутки.