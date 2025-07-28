Украина впервые будет импортировать газ из Азербайджана по Трансбалканскому маршруту

Группа "Нафтогаз" заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа. Его снабжение осуществляют через Болгарию и Румынию.
Главные тезисы
- Первое соглашение о закупке азербайджанского газа через Трансбалканский маршрут - стратегически важный шаг для Украины.
- Импорт газа из Азербайджана способствует диверсификации источников поставок газа в Украину.
- Операторы газотранспортных систем Польши и Украины договорились об увеличении гарантированной мощности импорта газа в Украину до 12,4 млн кубометров в сутки.
Украина впервые будет импортировать газ из Азербайджана
Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
Группа впервые подписала соглашение с SOCAR Energy Ukraine об импорте газа в Азербайджан. Его доставки будут осуществлять по Трансбалканскому маршруту: через Болгарию, Румынию и к украинской границе.
Ранее операторы газотранспортных систем Польши и Украины договорились о временном увеличении гарантированной мощности для импорта газа в Украину — с 6,4 до 12,4 млн кубометров в сутки.
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