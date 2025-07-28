Украина впервые будет импортировать газ из Азербайджана по Трансбалканскому маршруту
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина впервые будет импортировать газ из Азербайджана по Трансбалканскому маршруту

Азербайджан
Read in English
Читати українською
Источник:  Нафтогаз Украины

Группа "Нафтогаз" заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа. Его снабжение осуществляют через Болгарию и Румынию.

Главные тезисы

  • Первое соглашение о закупке азербайджанского газа через Трансбалканский маршрут - стратегически важный шаг для Украины.
  • Импорт газа из Азербайджана способствует диверсификации источников поставок газа в Украину.
  • Операторы газотранспортных систем Польши и Украины договорились об увеличении гарантированной мощности импорта газа в Украину до 12,4 млн кубометров в сутки.

Украина впервые будет импортировать газ из Азербайджана

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Группа впервые подписала соглашение с SOCAR Energy Ukraine об импорте газа в Азербайджан. Его доставки будут осуществлять по Трансбалканскому маршруту: через Болгарию, Румынию и к украинской границе.

Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству.

Ранее операторы газотранспортных систем Польши и Украины договорились о временном увеличении гарантированной мощности для импорта газа в Украину — с 6,4 до 12,4 млн кубометров в сутки.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Из-за запрета экспорта. "Нафтогаз" выкупит у частных компаний весь объем газа
Экспорт газа
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Нафтогаз отправит на приватизацию бывшие облгазы Фирташа
Облгаз
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская атака утром повредила объекты "Нафтогаза" на западе Украины
Нафтогаз
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский отреагировал на громкий конфликт России и Азербайджана
Владимир Зеленский
Зеленский поддержал Азербайджан в конфликте с Россией
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия усиливает военную базу в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном
ГУР
база

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?