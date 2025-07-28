Україна вперше імпортуватиме газ із Азербайджану Трансбалканським маршрутом
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна вперше імпортуватиме газ із Азербайджану Трансбалканським маршрутом

Азербайджан
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Джерело:  Нафтогаз України

Група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу. Його постачання здійснюють через Болгарію та Румунію.

Головні тези:

  • Угода про закупівлю азербайджанського газу через Трансбалканський маршрут є стратегічно важливим кроком для України.
  • Цей крок сприятиме диверсифікації джерел постачання газу та зміцненню енергетичної безпеки країни.
  • Оператори газотранспортних систем Польщі та України домовилися про збільшення гарантованої потужності для імпорту газу в Україну.

Україна вперше імпортуватиме газ із Азербайджану

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Група вперше підписала угоду з SOCAR Energy Ukraine про імпорт газу Азербайджану. Його доставки здійснюватимуть Трансбалканським маршрутом: через Болгарію, Румунію й до українського кордону.

Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України, — сказав голова правління Нафтогаз Сергій Корецький.

Раніше оператори газотранспортних систем Польщі та України домовилися про тимчасове збільшення гарантованої потужності для імпорту газу в Україну — з 6,4 до 12,4 млн кубометрів на добу.

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