Україна вперше імпортуватиме газ із Азербайджану Трансбалканським маршрутом

Група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу. Його постачання здійснюють через Болгарію та Румунію.
Головні тези:
- Угода про закупівлю азербайджанського газу через Трансбалканський маршрут є стратегічно важливим кроком для України.
- Цей крок сприятиме диверсифікації джерел постачання газу та зміцненню енергетичної безпеки країни.
- Оператори газотранспортних систем Польщі та України домовилися про збільшення гарантованої потужності для імпорту газу в Україну.
Україна вперше імпортуватиме газ із Азербайджану
Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".
Група вперше підписала угоду з SOCAR Energy Ukraine про імпорт газу Азербайджану. Його доставки здійснюватимуть Трансбалканським маршрутом: через Болгарію, Румунію й до українського кордону.
Раніше оператори газотранспортних систем Польщі та України домовилися про тимчасове збільшення гарантованої потужності для імпорту газу в Україну — з 6,4 до 12,4 млн кубометрів на добу.
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