Україна вперше імпортуватиме газ із Азербайджану Трансбалканським маршрутом

Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України, — сказав голова правління Нафтогаз Сергій Корецький.