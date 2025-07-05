Росія посилює військову базу у Вірменії на тлі загострення відносин з Азербайджаном

Російська Федерація пришвидшила комплектування своєї військової бази в Ґюмрі (Вірменія) з метою посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу.
Головні тези:
- Росія посилює військову базу у Вірменії з метою політичного тиску на країни Південного Кавказу.
- Розгортання російських військ у Вірменії є елементом стратегії Кремля для дестабілізації глобальної безпекової ситуації.
- Українська воєнна розвідка вивчає дії російських військ у регіоні та за його межами.
Росія посилює комплектування військової бази у Гюмрі
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Крім того, Росія активно шукає добровольців серед представників поневолених народів Кавказу — зокрема в Північній Осетії та Адигеї.
У ГУР заявляють, що українська воєнна розвідка продовжує уважно стежити за пересуваннями російських військ як на території РФ, так і за її межами.
Раніше генеральна прокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу за фактом катувань і умисного вбивства з особливою жорстокістю двох громадян країни та осіб азербайджанського походження під час поліцейських рейдів у російському Єкатеринбурзі 27 червня.
Згідно з висновком судово-медичної експертизи, чоловіки померли від численних травм і в результаті посттравматичного і постгеморагічного шоку. Також встановлено, що є інші травмовані азербайджанці, яких затримали у РФ.
Азербайджан скасував усі культурні заходи за участю російських державних та приватних установ на знак протесту проти загибелі двох громадян Азербайджану під час поліцейських рейдів у Єкатеринбурзі.
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