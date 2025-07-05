Росія посилює військову базу у Вірменії на тлі загострення відносин з Азербайджаном

Російська Федерація пришвидшила комплектування своєї військової бази в Ґюмрі (Вірменія) з метою посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу.

Росія посилює комплектування військової бази у Гюмрі

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією ГУР, особовий склад набирають серед військовослужбовців Збройних сил РФ, які проходять службу в Ростовській і Волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму. Поширити

Крім того, Росія активно шукає добровольців серед представників поневолених народів Кавказу — зокрема в Північній Осетії та Адигеї.

Розгортання російських військ у Вірменії — це елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту Москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном та РФ готувалося заздалегідь. Андрій Юсов Представник ГУР МО

У ГУР заявляють, що українська воєнна розвідка продовжує уважно стежити за пересуваннями російських військ як на території РФ, так і за її межами.

Раніше генеральна прокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу за фактом катувань і умисного вбивства з особливою жорстокістю двох громадян країни та осіб азербайджанського походження під час поліцейських рейдів у російському Єкатеринбурзі 27 червня.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, чоловіки померли від численних травм і в результаті посттравматичного і постгеморагічного шоку. Також встановлено, що є інші травмовані азербайджанці, яких затримали у РФ.

Азербайджан скасував усі культурні заходи за участю російських державних та приватних установ на знак протесту проти загибелі двох громадян Азербайджану під час поліцейських рейдів у Єкатеринбурзі.