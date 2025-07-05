Российская Федерация ускорила комплектование своей военной базы в Гюмри (Армения) с целью усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа.
Главные тезисы
- Российская Федерация усиливает военную базу в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном.
- Развертывание русских войск в Армении является элементом стратегии Кремля для дестабилизации глобальной ситуации безопасности.
- Украинская военная разведка изучает действия российских войск в регионе и за его пределами.
Россия усиливает комплектование военной базы в Гюмри
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Кроме того, Россия активно ищет добровольцев среди представителей порабощенных народов Кавказа — в частности, в Северной Осетии и Адыгее.
У ГУР заявляют, что украинская военная разведка продолжает внимательно следить за передвижениями российских войск как на территории РФ, так и за ее пределами.
Ранее генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью двух граждан страны и лиц азербайджанского происхождения во время полицейских рейдов в Екатеринбурге 27 июня.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчины скончались от многочисленных травм и в результате посттравматического и постгеморрагического шока. Также установлено, что есть другие травмированные азербайджанцы, задержанные в РФ.
Азербайджан упразднил все культурные мероприятия с участием российских государственных и частных учреждений в знак протеста против гибели двух граждан Азербайджана во время полицейских рейдов в Екатеринбурге.
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