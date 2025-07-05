Россия усиливает военную базу в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном

Российская Федерация ускорила комплектование своей военной базы в Гюмри (Армения) с целью усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа.

Россия усиливает комплектование военной базы в Гюмри

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации ГУР, личный состав набирают среди военнослужащих Вооруженных сил РФ, проходящих службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму. Поделиться

Кроме того, Россия активно ищет добровольцев среди представителей порабощенных народов Кавказа — в частности, в Северной Осетии и Адыгее.

Развертывание российских войск в Армении — это элемент комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации безопасности. Вместе с разгоранием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее. Андрей Юсов Представитель ГУР МО

У ГУР заявляют, что украинская военная разведка продолжает внимательно следить за передвижениями российских войск как на территории РФ, так и за ее пределами.

Ранее генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью двух граждан страны и лиц азербайджанского происхождения во время полицейских рейдов в Екатеринбурге 27 июня.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчины скончались от многочисленных травм и в результате посттравматического и постгеморрагического шока. Также установлено, что есть другие травмированные азербайджанцы, задержанные в РФ.

Азербайджан упразднил все культурные мероприятия с участием российских государственных и частных учреждений в знак протеста против гибели двух граждан Азербайджана во время полицейских рейдов в Екатеринбурге.