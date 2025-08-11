Азербайджан предоставил 2 млн долл на гуманитарную помощь Украине

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева государство выделяет 2 млн долл. на закупку гуманитарной помощи Украине.
Главные тезисы
- Президент Азербайджана выделил 2 млн долл. на гуманитарную помощь Украине, подчеркивая стратегическое партнерство между странами.
- Авиаудары РФ по газовой инфраструктуре Украины могут привести к снятию эмбарго на поставку вооружения для Украины со стороны Азербайджана.
- Соглашения между Азербайджаном и Украиной подтверждают важность дружбы и сотрудничества между двумя странами.
Украина получит гуманитарную помощь от Азербайджана
Об этом идет речь на сайте президента Азербайджана.
Отмечено, что средства будут предоставлены азербайджанскому министерству энергетики, которое закупит отечественное электрооборудование для поставок в Украину.
Между Азербайджанской Республикой и Украиной на основе дружбы и партнерства заключены соответствующие двусторонние соглашения, в частности 16 марта 2000 года "Соглашение о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Азербайджанской Республикой и Украиной", заявление о дружбе и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Украиной от 22 мая 2008 года 2022 "Совместная декларация Президента Азербайджанской Республики и Президента Украины" от 14 января 2022 года.
Азербайджан может рассмотреть вопрос о снятии эмбарго на поставку вооружения Украине, если РФ продолжит избивать по газовой инфраструктуре Украины, по которой проходит азербайджанский газ, отмечают инсайдеры.
