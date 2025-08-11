Азербайджан предоставил 2 млн долл на гуманитарную помощь Украине

Украина получит гуманитарную помощь от Азербайджана

Об этом идет речь на сайте президента Азербайджана.

Отмечено, что средства будут предоставлены азербайджанскому министерству энергетики, которое закупит отечественное электрооборудование для поставок в Украину.

Между Азербайджанской Республикой и Украиной на основе дружбы и партнерства заключены соответствующие двусторонние соглашения, в частности 16 марта 2000 года "Соглашение о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Азербайджанской Республикой и Украиной", заявление о дружбе и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Украиной от 22 мая 2008 года 2022 "Совместная декларация Президента Азербайджанской Республики и Президента Украины" от 14 января 2022 года.

Накануне во время телефонного разговора президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева стороны "осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазу азербайджанской компании SOCAR и другим объектам нашей страны на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину" и вы сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере Поделиться

Азербайджан может рассмотреть вопрос о снятии эмбарго на поставку вооружения Украине, если РФ продолжит избивать по газовой инфраструктуре Украины, по которой проходит азербайджанский газ, отмечают инсайдеры.