Азербайджан надав 2 млн дол на гуманітарну допомогу Україні

Указом президента Азербайджану Ільхама Алієва держава виділяє 2 млн дол на закупівлю гуманітарної допомоги Україні.
Головні тези:
- Президент Азербайджану Ільхам Алієв виділив 2 млн дол на гуманітарну допомогу для України через дружбу та партнерство між країнами.
- Угоди між Азербайджаном та Україною підтверджують стратегічне партнерство, особливо в енергетичній сфері.
- Після авіаударів РФ по газовій інфраструктурі України, Азербайджан може розглянути питання про зняття ембарго на постачання озброєння для України.
Україна отримає гуманітарну допомогу від Азербайджана
Про це йдеться на сайті президента Азербайджана.
Зазначено, що кошти нададуть азербайджанському міністерству енергетики, яке закупить вітчизняне електрообладнання для постачання в Україну.
Між Азербайджанською Республікою та Україною на основі дружби та партнерства укладено відповідні двосторонні угоди, зокрема 16 березня 2000 року "Угода про дружбу, співпрацю та партнерство між Азербайджанською Республікою та Україною", заява про дружбу та стратегічне партнерство між Азербайджанською Республікою та Україною від 22 травня 2008 року та спільна заява президента Азербайджанської Республіки та президента України від 14 січня 2022 року "Спільна декларація Президента Азербайджанської Республіки та Президента України" від 14 січня 2022 року.
Азербайджан може розглянути питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні, якщо РФ продовжить бити по газовій інфраструктурі України, по якій проходить азербайджанський газ, зазначають інсайдери.
