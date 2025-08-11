Азербайджан надав 2 млн дол на гуманітарну допомогу Україні

Україна отримає гуманітарну допомогу від Азербайджана

Про це йдеться на сайті президента Азербайджана.

Зазначено, що кошти нададуть азербайджанському міністерству енергетики, яке закупить вітчизняне електрообладнання для постачання в Україну.

Між Азербайджанською Республікою та Україною на основі дружби та партнерства укладено відповідні двосторонні угоди, зокрема 16 березня 2000 року "Угода про дружбу, співпрацю та партнерство між Азербайджанською Республікою та Україною", заява про дружбу та стратегічне партнерство між Азербайджанською Республікою та Україною від 22 травня 2008 року та спільна заява президента Азербайджанської Республіки та президента України від 14 січня 2022 року "Спільна декларація Президента Азербайджанської Республіки та Президента України" від 14 січня 2022 року.

Напередодні під час телефонної розмови президентів України та Азербайджану Володимира Зеленського і Ільхама Алієва сторони "засудили цілеспрямовані авіаудари Росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR та інших об'єктах нашої країни на території України, а також по газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну" та висловили впевненість, що це ні за яких обставин не призведе до припинення співпраці між Азербайджаном і Україною в енергетичній сфері.

Азербайджан може розглянути питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні, якщо РФ продовжить бити по газовій інфраструктурі України, по якій проходить азербайджанський газ, зазначають інсайдери.