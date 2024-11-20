Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 275 млн долл

Украина получит новую военную помощь от США

Как отметили в Пентагоне, президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи для того, чтобы поставить Украину на более сильную позицию.

Этот пакет является семидесятым траншем оборудования, которое США предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года. Он предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, в частности: боеприпасы для ракетных систем, артиллерии и противотанкового вооружения.

В пакет на 275 млн долл. вошли:

боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм боеприпасы;

минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;

беспилотники;

ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

стрелковое оружие и боеприпасы;

взрывное оборудование и боеприпасы;

химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Украина получит противопехотные мины от США

Своим заявлением Остин официально подтвердил информацию СМИ о том, что президент США Джо Байден санкционировал поставки противопехотных мин в Украину.

По словам главы Пентагона, на поле боя лидируют российские наземные войска, а не бронетранспортеры. Именно поэтому Украина нуждается в вещах, которые могут помочь замедлить эти усилия со стороны россиян.