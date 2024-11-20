Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 275 млн долл
Категория
Мир
Дата публикации

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 275 млн долл

U.S. Department of Defense
Байден
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Соединенные Штаты Америки 20 ноября объявили о новом пакете военной помощи Украине.

Главные тезисы

  • Президент США Джо Байден выделяет новый пакет военной помощи Украине на сумму 275 млн долл для повышения обороноспособности страны.
  • Помощь включает в себя разнообразное вооружение, такое как боеприпасы для ракетных систем, артиллерии, противотанковое вооружение и другое.
  • Этот пакет стал семидесятым траншем военной помощи, предоставленной США Украине с августа 2021 года.

Украина получит новую военную помощь от США

Как отметили в Пентагоне, президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи для того, чтобы поставить Украину на более сильную позицию.

Этот пакет является семидесятым траншем оборудования, которое США предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года. Он предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, в частности: боеприпасы для ракетных систем, артиллерии и противотанкового вооружения.

В пакет на 275 млн долл. вошли:

  • боеприпасы для HIMARS;

  • 155-мм и 105-мм боеприпасы;

  • минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;

  • беспилотники;

  • ракеты TOW;

  • противотанковые системы Javelin и AT-4;

  • стрелковое оружие и боеприпасы;

  • взрывное оборудование и боеприпасы;

  • химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

  • запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Украина получит противопехотные мины от США

Своим заявлением Остин официально подтвердил информацию СМИ о том, что президент США Джо Байден санкционировал поставки противопехотных мин в Украину.

По словам главы Пентагона, на поле боя лидируют российские наземные войска, а не бронетранспортеры. Именно поэтому Украина нуждается в вещах, которые могут помочь замедлить эти усилия со стороны россиян.

Наземные мины, которые мы хотели бы им предоставить — это мины, которые не являются постоянными, то есть мы можем контролировать, когда они самоактивируются, самодетонируются, и это делает их гораздо более безопасными, чем те, которые они создают самостоятельно.

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