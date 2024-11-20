Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 275 млн долл

Соединенные Штаты Америки 20 ноября объявили о новом пакете военной помощи Украине.
Главные тезисы
- Президент США Джо Байден выделяет новый пакет военной помощи Украине на сумму 275 млн долл для повышения обороноспособности страны.
- Помощь включает в себя разнообразное вооружение, такое как боеприпасы для ракетных систем, артиллерии, противотанковое вооружение и другое.
- Этот пакет стал семидесятым траншем военной помощи, предоставленной США Украине с августа 2021 года.
Украина получит новую военную помощь от США
Как отметили в Пентагоне, президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи для того, чтобы поставить Украину на более сильную позицию.
Этот пакет является семидесятым траншем оборудования, которое США предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года. Он предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, в частности: боеприпасы для ракетных систем, артиллерии и противотанкового вооружения.
В пакет на 275 млн долл. вошли:
боеприпасы для HIMARS;
155-мм и 105-мм боеприпасы;
минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;
беспилотники;
ракеты TOW;
противотанковые системы Javelin и AT-4;
стрелковое оружие и боеприпасы;
взрывное оборудование и боеприпасы;
химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
Украина получит противопехотные мины от США
Своим заявлением Остин официально подтвердил информацию СМИ о том, что президент США Джо Байден санкционировал поставки противопехотных мин в Украину.
По словам главы Пентагона, на поле боя лидируют российские наземные войска, а не бронетранспортеры. Именно поэтому Украина нуждается в вещах, которые могут помочь замедлить эти усилия со стороны россиян.
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