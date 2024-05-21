Бербок прибыла в Киев и объявила о новой масштабной помощи для Украины

21 мая в Киев с неанонсированным визитом прибыла глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Что известно о визите Бербок в Киев и новых пособиях для Украины
Как отметил МИД Германии, целью визита Бербок является попытка заверить Украину в том, что, несмотря на ухудшение ситуации на поле боя, Германия и Европа будут продолжать твердо стоять на ее стороне, а также не будут прекращать оказывать ей помощь.
Бербок призвала к усилению международной поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.
В МИД Германии сообщили, что благодаря германской инициативе, направленной на усиление противовоздушной обороны Украины, удалось собрать около миллиарда евро.
В МИДе отметили, что работа в рамках инициативы продолжается и добавили, что эта инициатива также защищает безопасность стран ЕС от российской агрессии.
Напомним, несколько государств на 22-м заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") 20 мая выразили поддержку инициативе Германии по поиску средств противовоздушной обороны для Киева.
В апреле Бельгия также объявила о выделении 200 млн евро по немецкой инициативе, а в мае Канада пообещала дать более 55 млн дол.
Что известно о помощи Германии Украине
Германия является одним из главных союзников Украины, помогающего стране в ее противостоянии российской агрессии. С начала полномасштабной войны Берлин оказывал Киеву не только военную, но и финансовую, а также гуманитарную помощь.
В конце марта Германия передала новый пакет поддержки, включавший:
боеприпасы для Leopard 2 A6;
18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;
14 разведывательных дронов Vector с запасными частями и не только.
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