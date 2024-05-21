Бербок прибыла в Киев и объявила о новой масштабной помощи для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Бербок прибыла в Киев и объявила о новой масштабной помощи для Украины

Бербок
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Источник:  Правительство Германии

21 мая в Киев с неанонсированным визитом прибыла глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Что известно о визите Бербок в Киев и новых пособиях для Украины

Как отметил МИД Германии, целью визита Бербок является попытка заверить Украину в том, что, несмотря на ухудшение ситуации на поле боя, Германия и Европа будут продолжать твердо стоять на ее стороне, а также не будут прекращать оказывать ей помощь.

Бербок призвала к усилению международной поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.

Чтобы защитить Украину от российского града ракет и беспилотников, она в срочном порядке нуждается в большей противовоздушной обороне, — заявила Бербок в начале своего седьмого визита солидарности в Украину с момента начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года.

В МИД Германии сообщили, что благодаря германской инициативе, направленной на усиление противовоздушной обороны Украины, удалось собрать около миллиарда евро.

В МИДе отметили, что работа в рамках инициативы продолжается и добавили, что эта инициатива также защищает безопасность стран ЕС от российской агрессии.

Наша поддержка основана на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. Путин спекулирует на том, что у нас наконец закончится воздух, но у нас есть сила духа. Германия, вместе со многими другими странами со всех уголков мира, твердо стоит на стороне Украины. Народ Украины может рассчитывать на это в долгосрочной перспективе.

Анналена Бербок

Анналена Бербок

Глава МИД Германии

Напомним, несколько государств на 22-м заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") 20 мая выразили поддержку инициативе Германии по поиску средств противовоздушной обороны для Киева.

В апреле Бельгия также объявила о выделении 200 млн евро по немецкой инициативе, а в мае Канада пообещала дать более 55 млн дол.

Что известно о помощи Германии Украине

Германия является одним из главных союзников Украины, помогающего стране в ее противостоянии российской агрессии. С начала полномасштабной войны Берлин оказывал Киеву не только военную, но и финансовую, а также гуманитарную помощь.

В конце марта Германия передала новый пакет поддержки, включавший:

  • боеприпасы для Leopard 2 A6;

  • 18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;

  • 14 разведывательных дронов Vector с запасными частями и не только.

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