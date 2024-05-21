Бербок прибула до Києва й оголосила про нову масштабну допомогу для України

21 травня до Києва з неанонсованим візитом прибула голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Що відомо про візит Бербок до Києва та нові допомогу для України

Як відзначило МЗС Німеччини, метою візиту Бербок є спроба запевнити України у тому, що попри погіршення ситуації на полі бою, Німеччина та Європа продовжуватимуть твердо стояти на її боці, а також не припинятимуть надавати їй допомогу.

Бербок закликала до посилення міжнародної підтримки України у сфері протиповітряної оборони.

Ankunft Außenministerin Baerbock in Kiew. Begrüßung durch Botschafter @MJaegerT Mehr auf @derspiegel pic.twitter.com/hPslpoI342 — Christoph Schult (@schultchristoph) May 21, 2024

Щоб захистити Україну від російського граду ракет і безпілотників, вона терміново потребує більшої протиповітряної оборони, — заявила Бербок на початку свого сьомого візиту солідарності в Україну з моменту початку повномасштабної російської агресії в лютому 2022 року. Поширити

У МЗС Німеччини повідомили, що завдяки німецькій ініціативі, спрямованій на посилення протиповітряної оборони України, вдалося зібрати майже мільярд євро.

В МЗС зазначили, що робота в рамках ініціативи продовжується і додали, що ця ініціатива також захищає безпеку країн ЄС від російської агресії.

Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін спекулює на тому, що у нас врешті-решт закінчиться повітря, але у нас є сила духу.Німеччина, разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу, твердо стоїть на боці України. Народ України може розраховувати на це в довгостроковій перспективі. Анналена Бербок Голова МЗС Німеччини

Нагадаємо, кілька держав на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 20 травня висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів протиповітряної оборони для Києва.

У квітні Бельгія також оголосила про виділення 200 млн євро на німецьку ініціативу, а у травні Канада пообіцяла дати понад 55 млн дол.

Що відомо про допомогу Німеччини Україні

Німеччина є одним з головних союзників України, який допомагає країні у її протистоянні російській агресії. Від початку повномасштабно війни Берлін надавав Києву не лише військову, але й фінансову, а також гуманітарну допомогу.

В кінці березня Німеччина передала новий пакет підтримки, який включав: