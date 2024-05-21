Бербок прибула до Києва й оголосила про нову масштабну допомогу для України

21 травня до Києва з неанонсованим візитом прибула голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
Що відомо про візит Бербок до Києва та нові допомогу для України
Як відзначило МЗС Німеччини, метою візиту Бербок є спроба запевнити України у тому, що попри погіршення ситуації на полі бою, Німеччина та Європа продовжуватимуть твердо стояти на її боці, а також не припинятимуть надавати їй допомогу.
Бербок закликала до посилення міжнародної підтримки України у сфері протиповітряної оборони.
У МЗС Німеччини повідомили, що завдяки німецькій ініціативі, спрямованій на посилення протиповітряної оборони України, вдалося зібрати майже мільярд євро.
В МЗС зазначили, що робота в рамках ініціативи продовжується і додали, що ця ініціатива також захищає безпеку країн ЄС від російської агресії.
Нагадаємо, кілька держав на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 20 травня висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів протиповітряної оборони для Києва.
У квітні Бельгія також оголосила про виділення 200 млн євро на німецьку ініціативу, а у травні Канада пообіцяла дати понад 55 млн дол.
Що відомо про допомогу Німеччини Україні
Німеччина є одним з головних союзників України, який допомагає країні у її протистоянні російській агресії. Від початку повномасштабно війни Берлін надавав Києву не лише військову, але й фінансову, а також гуманітарну допомогу.
В кінці березня Німеччина передала новий пакет підтримки, який включав:
боєприпаси для Leopard 2 A6 ;
18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;
14 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами й не тільки.
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