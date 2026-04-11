Благодатный огонь сошел в Иерусалиме — видео

В Иерусалиме в Великую субботу 11 апреля в Храме Гроба Господня произошло сошествие Благодатного огня - одного из ключевых событий православного мира в канун Пасхи.
Главные тезисы
- Сошествие Благодатного огня в Иерусалиме - одно из ключевых событий для православных перед Пасхой.
- Церемония огня считается символом света Воскресения Христова и духовного обновления.
Об этом стало известно по трансляции празднования в Иерусалиме.
После этого его передают собравшимся в храме, и он быстро распространяется среди паломников. Впоследствии Благодатный огонь специальными рейсами доставляют в разные страны, в том числе и в Украину.
Сошествие Благодатного огня считается символом света Воскресения Христова и духовного обновления. Ожидается, что уже в ближайшие часы огонь будет доставлен в храмы и монастыри, где верующие смогут встретить Пасху с этим символом благословения.
В этом году в Иерусалиме церемония восхождения Благодатного огня прошла в фактически закрытом формате. Решение приняли израильские правоохранители, ведь из-за обострения на Ближнем Востоке существует угроза обстрелов.
Обычно у Гроба Господня собираются тысячи верующих, чтобы своими глазами увидеть это чудо. Впрочем, нынешние условия не позволяют проводить массовые мероприятия, потому что безопасность людей остается главным приоритетом.
В храм допустили лишь ограниченное количество людей: духовенства и официальные делегации. Доступ в Старый город будут контролировать.
