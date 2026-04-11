Благодатный огонь сошел в Иерусалиме — видео

В Иерусалиме в Великую субботу 11 апреля в Храме Гроба Господня произошло сошествие Благодатного огня - одного из ключевых событий православного мира в канун Пасхи.

Об этом стало известно по трансляции празднования в Иерусалиме.

Перед началом обряда в храме гасят все источники огня, после чего Кувуклию — часовню над Гробом Господним — проверяют представители разных конфессий и служб. Далее Патриарх Иерусалимский заходит в часовню с незажженными свечами, где после молитвы, по свидетельству верующих, появляется огонь. Поделиться

После этого его передают собравшимся в храме, и он быстро распространяется среди паломников. Впоследствии Благодатный огонь специальными рейсами доставляют в разные страны, в том числе и в Украину.

Сошествие Благодатного огня считается символом света Воскресения Христова и духовного обновления. Ожидается, что уже в ближайшие часы огонь будет доставлен в храмы и монастыри, где верующие смогут встретить Пасху с этим символом благословения.

В этом году в Иерусалиме церемония восхождения Благодатного огня прошла в фактически закрытом формате. Решение приняли израильские правоохранители, ведь из-за обострения на Ближнем Востоке существует угроза обстрелов.

Обычно у Гроба Господня собираются тысячи верующих, чтобы своими глазами увидеть это чудо. Впрочем, нынешние условия не позволяют проводить массовые мероприятия, потому что безопасность людей остается главным приоритетом.

В храм допустили лишь ограниченное количество людей: духовенства и официальные делегации. Доступ в Старый город будут контролировать.